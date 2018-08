'Argumenten-boy' Peter Plasman: Ik neem nooit zomaar ergens genoegen mee

“Als er al zoiets als een hiernamaals zou bestaan, dan weet ik zeker dat mijn manier van leven me direct in de hemel zou plaatsen. Of ik zo’n goed mens ben weet ik niet, maar ik ben in ieder geval niet slecht genoeg om in de hel te belanden. De hel: waar zondaars voor eeuwig zullen branden. O ja, en ook baby’s die niet gedoopt zijn. Wie verzint zoiets?”

Vooral ook omdat een ándere uitspraak – veel kwalijker ­– in het tumult is ondergesneeuwd. Wilders heeft namelijk ook gezegd dat hij het over álle Marokkanen had. Hij heeft daar later van gemaakt dat hij doelde op de ‘criminele Marokkanen’, maar dat neemt niet weg dat hij zoiets wel degelijk in een eerder interview heeft gezegd: alle Marokkanen het land uit. Die opmerking had hem in grotere problemen kunnen brengen. Nu bleef het bij een voetnoot in het requisitoir van de officier van justitie.”

“Mijn vrouw gelooft dat er ‘iets’ is. Ik niet. Toch heb ik geen innerlijke drang om haar van mijn gelijk te overtuigen. Je mag geloven én zeggen wat je wil, dus óók kwetsende dingen als je daar behoefte aan hebt. Persoonlijk keur ik zo’n opmerking van Geert Wilders – ‘Willen jullie meer of minder Marokkanen?’ – af, maar ik geloof tegelijkertijd dat het niet erg verstandig was om hem daar strafrechtelijk op aan te spreken.

“Waarom zou er maar één dag mogen zijn waarop je niks hoeft te doen? Gelukkig ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik alle dagen naar believen kan invullen. Ik hoef niet per se te werken en ondertussen doe ik toch vrij veel. Het is niet zo dat ik me ergens aan onttrek. En ik werk ook niet naar een pensioen toe of zo; ik ben van plan om hier ad infinitum mee door te gaan.”

IV Eer uw vader en uw moeder

“Zullen we daar het woordje ‘niet’ achter zetten? Eer uw vader en uw moeder niet, tenzij ze het verdiend hebben. Mijn ouders? Tsja. Ze zijn nooit slecht voor ons geweest – ik ben niet geslagen, ja, af en toe een tik met een pantoffel – en er is goed voor ons gezorgd, maar op emotioneel vlak zijn ze allebei, toen ik een jaar of tien was, uit mijn leven verdwenen. We waren naar Suriname verhuisd. Mijn vader was militair en werd daar gestationeerd. Achteraf hoorde ik van mijn moeder dat het een poging was om hun huwelijk te redden. Ik had daar als jongetje geen weet van.

Voor mij was het alleen maar feest: altijd lekker weer, kennissen met een mooi zwembad in de tuin, het kon niet op. Tot mijn vader vreemdging en ik van mijn moeder de opdracht kreeg om met een verrekijker de straat op te gaan om te zien of zijn auto aan het eind links- of rechtsaf zou slaan. Links was de Prins Bernhard kazerne, rechts het huis van een collega met wiens echtgenote mijn vader een affaire had. ‘En?’ ‘Eh... naar rechts.’ ‘Kom mee!’ En dan reden we op de fiets, ik bij haar achterop, naar het huis van die mensen waar inderdaad mijn vaders auto stond geparkeerd. Mijn moeder werd zo boos dat ze op een dag in de mess een glas sherry bij de vrouw in haar gezicht heeft gegooid. Ze kreeg toen een verbod om daar nog te verschijnen en mijn vader werd op het matje geroepen, want een verhouding met de vrouw van een andere officier, dat kon natuurlijk niet.

Ik probeer een ver­trou­wens­band op te bouwen om mijn werk goed te kunnen doen. Sympathie of antipathie spelen geen rol

Het gekke is: op een gegeven moment werd het me wel duidelijk dat mijn vader er vriendinnen op na hield – want na die affaire, begon hij gewoon weer iets met een ander – maar ik ging er toch nog steeds van uit dat mijn ouders bij elkaar hoorden en dat ze nooit uit elkaar zouden gaan. Op een dag zei mijn moeder dat ze zich niet lekker voelde en naar Nederland zou vertrekken om een dokter te bezoeken. Ze nam mijn kleine zusje mee. Ik vond het ongezellig, maar het was geen dramatisch afscheid want: zodra ze beter was, zou mijn moeder terugkomen naar Suriname.

Na een tijdje nam mijn vader me mee naar de vrouw van weer een andere militair. ‘Ze wil graag een potje met je schaken’, zei hij. Ik kon aardig schaken, dus ik vond het prima, ook toen ze een weekend later nóg een potje wilde spelen. Ongeveer een half jaar na mijn moeders vertrek, kondigde mijn vader aan dat wij ook weer naar Nederland zouden verhuizen. Ik had helemaal geen zin om te gaan, maar ik keek er wel naar uit om mijn moeder weer te zien.

We werden op Zanderij uitgezwaaid door de vrouw die een glas sherry in haar gezicht had gekregen – die was op ’t eind nog even bij mijn vader ingetrokken – en op Schiphol opgewacht door de schaakvriendin, 27, zwanger en voortaan stiefmoeder van twee puberjongens. Het was in de zomer van 1964, we bleven een paar weken bij mijn moeder logeren, maar daarna vertrok ze weer naar Suriname. Voor jaren.

Ik was zo graag met haar meegegaan, maar ze had inmiddels een nieuwe man die niet van kinderen hield. Mijn zusje mocht blijven, mijn broertje en ik waren alleen tijdens de grote vakantie welkom – één per keer, want anders werd het te duur. Mijn vader trok zich weinig van ons aan. We leefden ons eigen leven, zagen elkaar alleen tijdens het eten. Na een paar jaar zijn we naar kostschool gegaan, waar we het veel beter naar ons zin hadden. Ik heb later nog wel geprobeerd om mijn vader in mijn leven te betrekken, maar toen bleek dat hij ook voor mijn kinderen, zijn kleinkinderen, geen enkele interesse had, heb ik het contact verbroken.

De relatie met mijn moeder is ingewikkelder. Er ontbrak iets essentieels; we leerden goed met elkaar om te gaan, maar er was geen band zoals die normaal gesproken tussen een moeder en een zoon bestaat. Ze bleef afstandelijk, onbeholpen. Toen ik een jaar of zestien was, vertelde ze ineens dat ik nog een halfzus had. Ze was getrouwd geweest met een planter in Indonesië, gescheiden en had haar dochtertje bij hem achtergelaten. Mijn broertje en ik waren dus niet de enige twee verlaten kinderen geweest. Eigenlijk heeft ze zich alleen maar kunnen hechten aan mijn jongste zusje; die is altijd bij haar in de buurt gebleven. Het is een verdrietig verhaal, en ik weet ook hoe het komt dat ze niet bij machte was om zich emotioneel te binden. Ze heeft tijdens de oorlog in Indonesië in het verzet gezeten en de vreselijkste dingen meegemaakt: opgesloten in barbaarse gevangenissen, gemarteld door de Japanners... Ik ken haar geschiedenis ten dele – ze wordt ook in het Verzetsmuseum geëerd – maar ik ben er nooit achtergekomen wie mijn moeder werkelijk is geweest. De laatste jaren van haar leven leed ze aan de ziekte van Alzheimer. Ze was fysiek heel sterk, hield het tot haar 96ste vol, maar ik weet zeker dat ze liever eerder uit het leven was gestapt. Je wil weten wat ik aan die jeugd heb overgehouden, dat begrijp ik wel, maar ik kan het je niet vertellen. Ik weet namelijk niet hoe mijn leven was verlopen als mijn ouders bij elkaar ­waren gebleven. Misschien heeft die zogenaamde onaanraakbaarheid die ­iedereen altijd bij me opmerkt er wel iets mee te maken. Ik heb al op jonge leeftijd geleerd om zelfstandig te zijn. Ik wil van niemand afhankelijk zijn. Ik beslis zelf.”