'Altijd dezelfde vragen rond de ramadan, dat ben ik nu beu'

'Mag je ook geen slokje water?' Lees verder na de advertentie Eén vraag krijgen moslims zo vaak te horen dat hij inmiddels op linnen tasjes en T-shirts is vereeuwigd. 'Mag je ook geen slokje water?' Mohamed Kalleche (30) uit Bodegraven verkoopt T-shirts met het antwoord als opdruk. 'Nee, ook geen slokje water.' Om de eeuwige vraag voor te zijn, zegt hij. "Soms klinkt er ongeloof in door - dat hoor je aan de klemtoon. Zo van: 'Mag je óók geen slokje water?' Hoe warmer het is, hoe meer je die vraag krijgt." Yasmina Bouallouch (25), maatschappelijk werker uit Rotterdam, kocht vorig jaar een linnen tasje met dezelfde tekst. Grappig en praktisch, vond ze. "Op een gegeven moment ben je die vraag wel een beetje zat. Vandaar." In tegenstelling tot wat veel mensen denken eten moslims 's avonds wel Er is nog een vraag die hier op lijkt, zegt ze. "Of we ook geen kauwgompje mogen? Nee. Ook dat niet. Daarvan slik je toch kleine beetjes van bepaalde voedingsstoffen door. Tanden poetsen mag wel natuurlijk. Al zijn er moslims die denken van niet. Het mag wel, zolang je maar geen water doorslikt."

'Hoe overleef je een maand niet eten en drinken?' In tegenstelling tot wat veel mensen denken eten moslims 's avonds wel. Met de 'iftar', de dagelijkse maaltijd na zonsondergang, verbreken ze het vasten. Ook voordat de zon opgaat wordt er nog gegeten. Mohamed Kalleche vermoedt dat de verwarring hierover te maken heeft met de christelijke vastentradities. "Sommige monniken vastten vroeger ook, maar dan dronken ze wél water, volgens mij. En zij lieten wel eten voor een langere periode helemaal staan." Tekst loopt door onder afbeelding. Yasmina Bouallouch met het linnen tasje dat ze vorig jaar kocht om de eeuwige vraag voor te zijn. Rechts: Mohamed Kalleche die T-shirts verkoopt met dezelfde opdruk. © Jorgen Caris

'Kun je wel sporten?' De zussen Rachida (36) en Najima (30) Kharbouch uit Helmond krijgen vaak de vraag of ze tijdens de ramadan wel kunnen sporten. Ze noemen zich de Healthy Sisters, en geven via sociale media advies over voeding en gezondheid. Hun gelijknamige boek kwam eerder deze week uit. Speciaal voor de ramadan doopt het duo zich om in de 'Fasting Sisters'. Ze zijn fanatieke hardlopers. Ook tijdens de ramadan, zegt Rachida. "We doen vlak voor zonsondergang een rondje, en dat gaat prima. Wie al sport, kan daar zeker mee doorgaan." Je moet niet ineens met de ramadan de held uit gaan hangen Najima Kharbouch Voor moslims is de ramadan ook een tijd van goede voornemens, zegt Najima. "Veel mensen gaan dan ineens gezond leven, merken wij. Dat is natuurlijk prachtig, maar: dan willen ze ook meteen beginnen met sporten. Dat raden we af. Je moet niet ineens met de ramadan de held uit gaan hangen."

'Is het niet zwaar?' Nee, zegt Mohamed: "Ik vast niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Als God mij dit zegt, wil ik daarnaar luisteren en naar handelen." Ook hij gaat vlak voor zonsondergang nog wel eens sporten. "Na een dag vasten en een potje voetbal wil je wel even iets drinken, ja. Maar ik sta 's avonds niet in de startblokken om te gaan eten. En overdag denk ik heus niet continu: 'Mag ik al eten?' Ik denk dat God je helpt om de knop om te zetten." Tekst loopt door onder afbeelding. © Jorgen Caris

'Waarom moet het?' Voor Yasmina is de ramadan een periode van stilstaan bij zegeningen. "Als je niet eet, weet je pas hoe moeilijk het leven van de armen is. En hoe goed wij het hier hebben, vergeleken bij andere plekken op aarde. Al is er in Nederland ook armoede - ik kom in mijn baan als maatschappelijk werkster genoeg cliënten die geen brood hebben." Mohamed zegt dat het om meer gaat dan niet eten en drinken. "Het is om dichter bij God te komen. Dat doe je door een combinatie van het goede doen en het slechte laten. Ik bid bijvoorbeeld ook meer. Tijdens de ramadan wordt het aantal zegeningen dat je daarvoor krijgt vermenigvuldigd." Ik wil mezelf natuurlijk niet tekort doen door die zegeningen mis te lopen Yasmina Bouallouch Ook Yasmina probeert juist in de ramadan een beter mens te zijn. "Normaal gesproken kan ik zó boos worden als ik thuis kom en het eten nog niet klaar is. Mijn moeder weet dit wel. Heel raar, maar tijdens de ramadan heb ik dat totaal niet. Ik voel een bepaalde kracht. En ik wil mezelf natuurlijk niet tekort doen door die zegeningen mis te lopen."

Wie vasten het meest? Uit onderzoek van het SCP blijkt dat Nederlandse moslims van Marokkaanse komaf het fanatiekst zijn. Van hen zegt 93 procent elke dag te hebben gevast tijdens de ramadan. Onder Turks-Nederlandse moslims is dat 66 procent. De Iraans-Nederlandse moslims vasten het minst: van hen zei 16 procent elke dag te hebben gevast.

