'Als je écht wilt dat werknemers spiritueler leven, geef ze dan vaker vrij'

Kun je geld verdienen én leven naar de Bijbel? Wat doe je dan met de winst? Hoe ga je om met je werknemers? Die vragen houden de Italiaan Luigino Bruni (Ascoli Piceno, 1966) al decennialang bezig. Hij schreef er boeken over, één is in het Nederlands vertaald, hij houdt lezingen - deze week was hij te gast in Nijmegen - en hij is coördinator van 'Economie van Gemeenschap', verbonden aan de katholieke beweging Focolare (zie kader).

Als hoogleraar geschiedenis van de economie in Rome is hij het intellectuele zwaargewicht van de beweging. Bruni's banden met Focolare, die soms sekteachtige verschijnselen vertoont, waren vorige week amper punt van gesprek, zegt econoom en theoloog J.J. Graafland, een van de Nederlandse collega-hoogleraren met wie Bruni vorige week vrijdag in gesprek ging. "Hij is een kritische denker met originele ideeën over de verhouding tussen kapitalisme en christendom."

Wat die ideeën dan zijn? Een economie die het welzijn van alle burgers wil bevorderen, mag volgens Bruni nooit alleen inzetten op winstmaximalisatie, want het welzijn van de menselijke gemeenschap berust niet zozeer op welvaart, als wel op de mogelijkheid tot belangeloze vrijgevigheid, Bruni noemt het gratuïteit. Dát is het doel van economie die de Bijbel serieus neemt.

Het bedrijfsleven kolonialiseert de ziel en dat staat me helemaal niet aan

Luigino Bruni, katholiek econoom

Angel uit het kapitalisme halen Van ondernemers die zich bij Focolare aansluiten wordt dan ook gevraagd twee derde van de winst te doneren aan kleinschalige goede doelen - armoedebestrijding in eigen stad, een start-up in Oeganda. Sommigen Focolare-ondernemers belanden zo aan de rand van het faillissement, zoals Bruni in 2014 nog toegaf in een interview met de Nederlandse beweging. Maar zulke offers zijn nodig. "Als de winst in gemeenschap gebracht wordt, wordt de angel uit het kapitalisme weggehaald. Geld wordt dan niet meer alleen gebruikt om steeds meer geld op te brengen." Luigino Bruni: 'Echte spiritualiteit heeft niets comfortabels.' © TRBEELD Ook over de omgang met klanten, werknemers, investeerders, heeft Bruni uitgesproken opvattingen. Niemand wil alleen als middel tot een doel beschouwd worden, als instrument voor iets anders. Dus zou je mensen met wie je zaken doet ook nooit alleen mogen benutten als middel om je netwerk uit te breiden, om hogerop te komen, of om geld aan te verdienen.

Spiritueel management Gezien die met bijbelcitaten gestaafde overtuiging, zou je verwachten dat Luigino Bruni de huidige trend tot 'spiritueel management' toejuicht. Leiders moeten tegenwoordig 'charisma' hebben, bedrijven sturen hun mensen een week de bossen in voor de nodige teamspirit, topmannen begeven zich naar werkvloer als betrof het een pastoraal bezoek. En terwijl het zakenleven zijn metaforen vroeger ontleende aan de wereld van oorlog en sport - winnen, veroveren - leent het nu termen uit het geestelijk leven, zoals 'niche' en 'innerlijke motivatie'. Begrijpen bedrijven eindelijk dat ze niet alleen op aarde zijn om winst te maken? Allerminst, denkt de Italiaanse hoogleraar. "Als bedrijven écht zo betrokken zijn bij de ziel van hun werknemers, dan zouden ze hen beter vaker vrij kunnen geven om écht iets goeds te doen, in hun privéleven, buiten het werk!" Als je spiritualiteit gebruikt om geld te maken, vernietig je spiritualiteit Luigino Bruni In plaats daarvan benutten bedrijven spiritualiteit tegenwoordig als middel om hun imago op te krikken of werknemers aan zich te binden. "Natuurlijk werken bezielde mensen beter dan niet-bezielde mensen. Dat weet iedereen. Het cultiveren van deugden als bescheidenheid komt je bedrijf vanzelfsprekend ten goede. En natuurlijk is het prettig als werknemers hun vrije tijd 'opofferen' voor de zaak. Maar het gevaar dat je termen uit de liturgie rooft om de winst omhoog te krikken is levensgroot. Het bedrijfsleven kolonialiseert de ziel en dat staat me helemaal niet aan. Als je spiritualiteit gebruikt om geld te maken, vernietig je spiritualiteit." Als werknemers hierdoor meer in balans komen en de baas daar weer van profiteert, dan is er toch niets tegen cursussen yoga en spirituele peptalk? Toch wel, vindt Bruni, want die aardige spirituele uitstapjes wekken de indruk dat je spiritualiteit er even bij kunt doen, als een ding dat je aanschaft om je beter te voelen. "Echte spiritualiteit heeft niets comfortabels, ze brengt je aanvankelijk eerder in een crisis. We verliezen vaak onze productiviteit, soms jarenlang, omdat we bezig zijn met 'dingen' waar het bedrijf geen belang bij heeft. Echte spiritualiteit vraagt bovendien oefening en geduld, dat is bekend uit alle religieuze tradities. En juist die oefening zijn we ontwend. Het begrijpen van een psalm of een gebed is tegenwoordig moeilijk, we zijn de gevoeligheid daarvoor verleerd. Spiritualiteit is een heel complex onderwerp, ik verzet me tegen de manipulatie en trivialisering van iets dat zo belangrijk is. Je kunt dat niet overlaten aan het bedrijfsleven." Schaf die meditatieruimte maar weer af, is Bruni's boodschap. Zorg liever dat werknemers zondag de tijd hebben om naar de kerk te gaan, of om hun zieke buurvrouw te bezoeken. Drie jaar geleden werd van Luigino Bruni een boek in het Nederlands vertaald: ‘De ongekende kant van de economie. Gratuïteit en markt’. In het Engels zijn meer titels beschikbaar, waaronder ‘Civic Economy’(2007), ‘Reciprocity, Altruisme and the Civil Society’(2008) en ‘The Wound and the Blessing’ (2012). Via de link www.ru.nl/rr/bruni is de lezing in Nijmegen terug te kijken