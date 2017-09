'Als inloophuizen sluiten, verdwijnt de laatste plek waar de bezoekers gezien worden'

Eigenlijk lijkt alles normaal op deze ochtend in het interkerkelijke inloopcentrum De Jessehof in Delft. Aad Rense kijkt vanuit zijn scootmobiel de zaal rond. Frederik Vegter zit aan een kopje koffie en met Robert Blanche wil het bij het biljarten vandaag niet echt lukken. Dan is er opeens gedoe en komt een grote groep mensen de zaal binnengelopen. Aad Rense, ooit uitbater van een café in Delft, herkent de burgemeester en, krijg nou wat: daar komt zomaar koningin Máxima voorbijlopen. Het is haar eerste publieke optreden sinds het overlijden van haar vader.

De koningin gaat aan een grote tafel naast Willem Starink en zijn vrouw Jo zitten. Drie keer per week komen zij in De Jessehof. Voor de gezelligheid en een beetje aanspraak. "Ik heb heel vriendelijk met haar gepraat", zal hij later vertellen. "Ze vroeg waar wij woonden. Ik zei: hierboven. En ze wilde weten met wie we waren. Met de buurvrouw, zei ik toen. Ze zat op de stoel waar u nu zit. Natuurlijk weet ik dat haar vader is overleden, maar daar ben ik maar niet over begonnen."

Kansfonds

Máxima bezoekt De Jessehof op uitnodiging van het Kansfonds, een organisatie die zich richt op de meeste kwetsbaren in onze samenleving. Morgen bestaat het Kansfonds zestig jaar. Het bezoek van Máxima was dus ook een verjaardagscadeau. Directeur Henriëtte Hulsebosch: "Wij steunen kerkelijke inloophuizen, een groot aantal wordt in het voortbestaan bedreigd. De ene gemeente springt wel bij, de ander niet. Vergeet niet: als inloophuizen dichtgaan, verdwijnt voor bezoekers vaak de laatste plek waar ze nog gezien worden."

Eigenlijk kun je wel zeggen dat ik erbuiten val. Des te fijner is het dat ik hier terecht kan. Het is een tweede huiskamer voor mij Frederik Vegter

Dat geldt waarschijnlijk ook voor Frederik Vegter. Hij komt ruim vier jaar in De Jessehof. Hij heeft Máxima wél zijn deelneming betuigd met het verlies van haar vader. "Dat vond ze schitterend. Toen heb ik gezegd: U doet dat koningschap met uw man op een grandioze manier. Nou, dat zou ze ook tegen haar man zeggen". Vegter (56) was ooit vertaler Frans en Duits. Al op jonge leeftijd kreeg hij een zware beroerte. "Ik lag vier maanden in coma en kon mijn werk niet meer doen. Ik heb er ook evenwichtsstoornissen aan overgehouden."

Vegter heeft in zijn leven maar weinig mensen om zich heen. Met zijn familie heeft hij geen contact meer. Problemen met een stiefvader. "Of mijn moeder nog leeft, weet ik niet. Ik heb ook nog een halfzus, maar ook die spreek ik niet meer. Eigenlijk kun je wel zeggen dat ik erbuiten val. Des te fijner is het dat ik hier terecht kan. Het is een tweede huiskamer voor mij. Je wordt er echt opgenomen. Het is kerkelijk, maar daar merkt je niet zoveel van. Het is heel laagdrempelig."

Hier voel je de warmte van de vrijwilligheid Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft

Ook pastor Peter Wilbrink is aanwezig. Hij is vrijwilliger in De Jessehof. "Ik denk dat onze grote kracht onze gastvrijheid is. Er zijn hier veel mensen die in een hulpverleningssituatie zitten. Wij zijn geen hulpverlener. Er moet een plek zijn waar mensen rustig een kopje koffie kunnen drinken en een krantje kunnen lezen."