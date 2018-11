‘Als de PKN homo’s veroordeelt, wat zegt dat dan over ons?’

Zegening van het huwelijk van Maarten Diepenbroek en Theo Pieter de Jong’, stond er op de voorkant van het programma voor hun huwelijk in de kerk. Binnen in het boekje werd gesproken over inzegening van hun relatie. Zo was het toch? De twee kijken elkaar aan. “Nou, misschien was het ook wel andersom, met dat zegenen en inzegenen.”

Twee woorden, een grote kwestie in hun kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de ruime, lichte woonkamer van hun pastorie in Ede vertellen de twee predikanten vrijmoedig over hun opvoeding, hun coming out, over hun huwelijk in de kerk. De twee luisteren met respect naar elkaar, ze knikken, ze vullen wat aan, ze lichten toe. Het gesprek wordt voorzichtiger, zoekender en bij vlagen emotioneler als het gaat over wat de PKN aan moet met het homohuwelijk.

Het landelijke kerkbestuur moet vanavond beslissen of relaties tussen homoseksuelen volledig gelijkwaardig worden behandeld, of dat het verschil op papier gehandhaafd blijft: het huwelijk van hetero’s kan worden ingezegend, dat van homo’s worden gezegend (zie kader onderaan dit artikel). De orthodoxe hoek binnen de PKN verzet zich tegen gelijke behandeling.

Hopen en bidden

Theo Pieter de Jong, 41, dominee in de Beatrixkerk in Ede, weet er alles van. Hij was een jaar of 18, hij zou naar de Bijbelschool in Zeist, toen hij voor het eerst ‘een soort van uit de kast kwam’ als homo. Zijn ouders en hij waren het erover eens dat er een probleem was. Het gezin was actief lid van een gereformeerde bondskerk, een behoudende stroming binnen de PKN. De kerkelijke gemeenschap was warm – maar homoseksueel, dat mocht je misschien wel zijn, maar zeker niet uiten.

De Jong: “We woonden op het Groningse platteland, homo’s werden daar afgeschilderd als vies. Die afwijzing buiten de kerk heeft me meer belemmerd dan mijn geloof. Dat was heel krachtig, ik geloofde in de genade van God. Hij zou me niet verstoten. Ik was niet zondig, ik had geen relatie met een man.”

Ook toen hij in Ede godsdienstpastoraat studeerde, bleef hij ‘hopen en bidden’ dat zijn gevoelens voor mannen over zouden gaan. Hij ging naar christelijke conferenties, waar hem werd verteld dat ieder mens een hetero-kant heeft, en dat die bij hem misschien was geblokkeerd door een trauma uit zijn jeugd. “Daar kijk ik niet per se negatief op terug”, zegt de dominee. “Dat anderen dat wel doen, begrijp ik. Ik had wel eerder ruimte gewild voor mijn gevoelens, maar die bijeenkomsten waren voor mij een veilige plek. Ik kon mijn geaardheid naar voren brengen, in de rest van mijn leven was het een geheim.”

Hij had vriendinnen, maar tijdens zijn studie theologie kreeg hij een vriendschap met een man die ‘trekken had van een relatie’.

De Jong stopte met vrouwen. Hij kerkte in een bondsgemeente waar homostellen in alle openheid lid waren. Vrienden erkenden zijn gevoelens. Hij groeide, kortom, naar een coming out toe. Zijn ouders ook: “Zij zeiden: wat zou het fijn zijn als je een lieve vriend kreeg, dan hoef je niet alleen te zijn in de pastorie.”