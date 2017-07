'Af en toe is een kerf in ons bestaan nodig'

Het gaat misschien een stap te ver Damiaan Denys een pleitbezorger van het menselijk tekort te noemen, maar veel scheelt het toch niet. Het is dat tekort dat ons menselijk maakt, zegt hij, en eigenlijk zou dat niet aan ons moeten knagen, maar ons moeten begeesteren. "Ik zie het tekort als de bron van ons verlangen, als datgene dat ons voortstuwt om dingen te verwezenlijken."

Is het tekort geen gemis, geen negatief iets? "Nee, voor mij is het iets positiefs. Ik zou het heel vervelend vinden als wij als mens geboren zouden worden zonder tekort. Het is juist een zegen. Het tekort maakt het voor mij mogelijk dat ik iets kan verlangen wat ik niet heb. En dat verlangen is zo belangrijk in mijn leven.

Wat is dan eigenlijk dat tekort? Als het niet iets negatiefs is? "Een onvolkomenheid."

En u prijst de onvolkomenheid. "Absoluut, jazeker. Sterker nog, ik wil ze in stand houden. Terwijl wij er in onze maatschappij juist op gericht zijn om elk tekort uit te schakelen, alles te controleren. Het zijn maar sommigen - schrijvers, kunstenaars - die het tekort opzoeken omdat ze voelen dat daarin hun creativiteit pas echt tot leven komt."

Ik begrijp dat daarin kracht kan zitten, maar je kunt je ook voorstellen dat het tekort mensen terneerdrukt. "Dat kan, dat is bij de meeste mensen zo. Het is de manier hoe wij het nu zien en dat verklaart misschien ook waarom 42 procent van de Nederlandse bevolking aan een psychische stoornis lijdt. We maken het normale lijden abnormaal en noemen het een ziekte. Omdat we niet kunnen omgaan met het tekort, het zien als een gebrek, en er op gefocust blijven. Nu God er niet meer is om het tekort op te heffen, willen we dat zelf doen, het beheersen en oplossen, zoals we alles in onze maatschappij en in de hele wereld beheersen en oplossen. Maar dat raakt aan hoogmoed. We leven echt in een tijdperk van groot technologisch kunnen, maar tegelijkertijd van een fundamenteel onvermogen om met het gebrek om te gaan."

Gaan we gebukt onder een onuitgesproken plicht tot succes? "Ja, op microniveau, als ik kijk naar het individu, dan voelen wij onderhuids wel een drang om succesvol te zijn. Succes is de norm die wij gebruiken om een individu te zijn. We koppelen ons geluk aan het individuele succes en het individuele succes wordt beoordeeld aan de hand van externe maatstaven die in de maatschappij nu belangrijk zijn. Een geslaagd gezin hebben, slimme kinderen, relatief vermogend zijn, veel reizen. Interessante dingen zeggen en heel snel mee kunnen met de digitale, geglobaliseerde wereld. Dat is uniek, want vroeger gingen mensen op zoek naar het ware, het goede en het schone. De klassieke waarden." Het zoeken naar het ware, het goede en het schone betekent: het belijden van het tekort

Waarom is dat weggevallen? "Ik denk dat wij verslaafd zijn geraakt aan de oppervlakkige mechanismen die ons onmiddellijk succes hebben gebracht. De beheersing van de mens en de natuur. Terwijl het zoeken naar het ware, het goede en het schone betekent: het belijden van het tekort. En daarmee een zekere zelfopoffering, ten dienste van iets wat onszelf overstijgt. Dat staat dus volledig haaks op het gevoel dat wij succesvol moeten zijn en dat succes geluk betekent."

U hebt in het theater gestaan met een programma over angst. Die ook haaks staat op onze behoefte aan beheersing. "Voor mij is angst de toegang tot vrijheid. Wij hebben de neiging om ons in te kapselen in onze eigen controlesystemen. We hebben iets bereikt, we hebben een familie, partner en kinderen, werk, en wij doen heel veel om dat vast te houden. Omdat we bang zijn voor onzekerheid, onvoorspelbaarheid. Die willen we vermijden. Op het moment dat we dat niet doen en in contact komen met iets dat ons verleidt tot vrijheid, iets waardoor we kunnen ontsnappen aan die cocon waarin we leven, worden we heel bang. Angst is het signaal dat we op het punt staan om de vrijheid tegemoet te treden."

Maar dat zegt nog niet welke keuze we moeten maken, qua werk, partner, geloof, et cetera. "Het drama van de mens is dat niets ons zegt welke keuze we moeten maken. Dat is de verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. Ik maak de keuze. Wie ik ook ben, welke beperkingen ik ook heb, elke dag maak ik opnieuw de keuze. Ik kan dat fantastisch vinden, want ík doe het. En ik kan dat verschrikkelijk vinden omdat ík het moet doen. Maar het is nu eenmaal het lot van het mens-zijn. Waar wij het meest tegenaan lopen, is datgene wat het minst is gedefinieerd: wat moet ik doen in mijn leven? Wat is het doel, wat de richting? En hoe komt het dat ik steeds op het verkeerde station sta of te laat kom?"

Is het leven een zinnige reis? Of is het comfortabeler die vraag helemaal niet te stellen? "Dat is onmogelijk. Je kunt je niet onttrekken aan de zinvraag, zelfs niet als je helemaal niet op reis wilt. Maar zo zou ik het ook niet willen voorstellen. Op reis gaan betekent een doelbewuste eindbestemming hebben, en die hebben we niet. Dat is het leuke aan ons leven, dat we eigenlijk voortdurend van bestemming veranderen. Voor de vraag naar de zin van het leven is het antwoord volstrekt irrelevant. De zin van het leven is de vraag naar de zin van het leven. Het leven is je geschonken, je kunt het in dankbaarheid accepteren, je kunt zeggen dat het een vloek is, maar je moet het zelf voltrekken." Af en toe is er een diepe kerf in ons bestaan nodig om een stukje verder te komen

Maar laten we ons niet liever afleiden door de drukte van alledag? "Ja, de fundamentele zaken worden voortdurend vermeden. We proberen eraan te ontsnappen, omdat sommige vragen gepaard gaan met lijden en ongemak. Maar ik houd juist van de filosofen die ons keihard confronteren met die leegte, dat tekort. Als je daarnaar op zoek gaat, zie je een irrationeel wezen dat worstelt en pijn lijdt, dat zoekt en betekenis probeert te geven, en daar niet in slaagt. Maar dat is geen doem. Ik zie het leven als een uitnodiging. Ik mag op weg gaan. En ik mag verloren lopen in de kleine steegjes. En beroofd worden. Ik mag in het ziekenhuis terecht komen en weer opstaan. Een relatie aangaan en huilen omdat die uitgaat. We hoeven daar niet zo negativistisch naar te kijken. Maar vermoedelijk hebben we een crisis nodig om te zien dat dat kan."

Een crisis? "Kijk bijvoorbeeld naar Londen, 1940. Toen de bominslagen van nazi-Duitsland kwamen, verdwenen veel neurosen als sneeuw voor de zon. Dat is denk ik de tragedie van de mens. Dat af en toe een diepe kerf in ons bestaan nodig is om een stukje verder te komen. Ik persoonlijk heb het meest geleerd uit de situaties die het moeilijkst waren. Daarom omarm ik ook frustraties en problemen."

Kunnen we wel van onszelf accepteren dat we tekort blijven schieten? "Ik denk het niet. Daarom lopen we voortdurend rond als een kip zonder kop."

Móeten we het accepteren? "Ik denk wel dat accepteren van onvermogen en schuld ons een stap verder brengt. Maar het vergt nogal een inspanning, het is niet eenvoudig. Het grootste deel van de tijd proberen we die dingen juist te ontkennen." Ik denk dat het bestaan interessanter wordt als je afstand neemt van de gedachte dat jíj je leven leidt

Zijn we de vlieg die tegen het raam gekleefd is, bijna op weg naar de zon, zonder te begrijpen wat het glas is dat hem tegenhoudt? "Nee, dat vind ik een misleidende metafoor. Er is geen raam, met daarachter een zon. Er is geen ruimte waarnaartoe we kunnen ontsnappen - dit bestaan is wat het is. Dat maakt het voor veel mensen heel schrijnend. Maar de zon die we zien, zijn wij zelf. Wij spiegelen iets wat we nog niet hebben, maar eigenlijk is dat alleen maar wie we zelf zijn, wie we moeten zijn. Als we ons gevangen voelen - en dat is meer dan ooit het geval - dan is het probleem dat we niet in staat zijn voorbij onszelf te komen. We hebben heel weinig oog voor datgene wat ons overstijgt, want daarvoor moeten we accepteren dat we beperkt zijn."

Wat is dat, datgene dat ons overstijgt? "Ik denk dat het bestaan interessanter wordt als je afstand neemt van de gedachte dat jíj je leven leidt. En in plaats daarvan beseft dat jij en jouw leven wordt geleid door wat de wereld en de ander je aanbiedt. Ervoor openstaan te worden uitgenodigd door de ander en de wereld om datgene te doen wat je niet zelf hebt verzonnen. Dat is volgens mij wat het leven zo aantrekkelijk maakt, dat die mogelijkheid bestaat. Ik kan alleen maar uit het tekort worden getrokken door iets dat buiten mezelf ligt."

Wie is Damiaan Denys Damiaan Denys (1965) is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum. Hij staat sinds 2013 ook in het theater, met als laatste voorstelling 'Van angst naar vrijheid'.

Mea Culpa Dit interview maakt deel uit van een reeks die samenvalt met de tv-serie 'Mea Culpa' van de EO. Aflevering 2: 'Het gevecht. Is vrijheid een nachtmerrie en genade een bedreiging?' Morgen, 23.30 uur, NPO 2

