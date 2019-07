We blijven Hollanders; dus welk vakantieland is nou het goedkoopst?

Om vakantiegangers voor te bereiden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de voedselprijzen in Europese landen vergeleken. Zwitserland is het duurste land. Nederland zit rond het gemiddelde en Noord-Macedonië is het goedkoopste.

Bij vakantie hoort voor sommige Nederlanders barbecue en bier. Van de populaire vakantielanden is barbecuevlees het duurst in Oostenrijk. Spaanse slagers zijn het goedkoopst. Ook voor drank is de vakantieganger het meest kwijt in Oostenrijk. En Spanje is wederom het goedkoopst.

Domino's Pizza Index

Pizza is ook een populair vakantiegerecht. De prijzen daarvan vermeldt het CBS niet, dus zelf maar even langs gegaan op de sites van Domino’s Pizza in verschillende landen. Disclaimer: niet overal waren de formaten van de pizza’s goed aangegeven. De opsomming die nu volgt is dus geen wetenschappelijk onderbouwde Domino’s Pizza Index, maar geeft wel een indicatie.

Niet verrassend: de pizzaliefhebber betaalt het meest in Zwitserland. Een pizza margherita van 30 cm doorsnee kost er 13,40 euro. In Nederland is dat 8,45 euro terwijl de pizza in Noord-Macedonië 6,16 euro kost. In de landen waar Nederlanders graag op vakantie gaan, valt op dat de margherita in Spanje maar liefst 10,20 euro kost. Dat is duurder dan in Frankrijk (8,99) en Duitsland (8,49). Terwijl Spanje volgens de CBS-cijfers juist zo goedkoop was. De goedkoopste Domino? Die is te vinden in pizzaland Italië. Daar kost de margherita van de Amerikaanse keten 5 euro.

