Riesling & Rijnromantiek in het Rheingau

Het Rheingau is met de trein via Keulen en Koblenz in vijf uur vanuit Utrecht bereikbaar. De Klostersteig is een tweedaagse lijnwandeling: Kloster Eberbach, het startpunt, is met de bus bereikbaar vanaf station Eltville am Rhein. Assmannshausen, het eindpunt, ligt aan hetzelfde spoortraject.

Eerste nacht slapen in Eltville am Rhein of Kiedrich, daarna in Waldhotel Rheingau naast Kloster Marienthal en ten slotte in Hotel Im Schulhaus in Lorch (aanrader, één treinhalte van Assmanns­hausen).