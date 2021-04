Is de Keukenhof te druk? Dan is wandelen langs de bollenvelden een prima alternatief

De Keukenhof is deels geopend, maar als je de drukte wilt vermijden is wandelen langs de bollenvelden een prima alternatief.

De bollenvelden bloeien dit jaar later dan normaal, doordat het al lang vrij koud is. Maar als de thermometer voor een dag uitschiet boven de 20 graden, dreint onverbiddelijk het refrein van een oude klassieker (1936) van Louis Davids in het hoofd. ‘Naar de bollen/ Naar die prachtige bollen/ Waar je sprakeloos geniet’.

Voordat we naar de Bollenstreek rijden, toch maar voor de zekerheid Hein Meeuwissen gebeld, die niet ver van de Keukenhof een bollenkwekerij heeft. Voor de tulpen zijn we te vroeg, maar narcissen en hyacinten bloeien wel, al zijn die ook later door de kou. Zelf verkocht hij pas op 24 maart de eerste narcissen van het land, vorig jaar was dat al op 3 maart.

We parkeren op het toeristisch overstappunt (TOP) bij het voormalige station van Lisse, waar diverse wandel- en fietsroutes beginnen. Het station is al sinds 1944 geen reguliere halteplaats meer, maar tot in de jaren negentig reden er in het bollenseizoen nog wel speciale treinen naar Lisse, zoals de Keukenhof Expres van Lovers Rail. De bollentreinen kwamen zelfs vanuit België (Bebloemingsritten) en Duitsland (Frau Antje Express).

Het station is nu een restaurant. Het is gesloten wegens corona. De Keukenhof is sinds afgelopen weekend beperkt open voor maximaal vijfduizend negatief geteste bezoekers per dag. Normaal zijn dat er vaak wel 40.000. Maar wandelen langs de bollenvelden is een prima alternatief, zeker voor mensen die massa-attracties schuwen.

Kolossale gele schildersdoeken. Beeld Jan Dikmans

Het Wandelnetwerk Bollenstreek verbindt zo’n honderd kilometer aan routes door weilanden, over bruggetjes, trekponten en overstapjes over hekken en afrasteringen. Wij kiezen Bollenwandeling II die grotendeels overlapt met het Laarzenpad Lisse. Bij het gemaal Lageveensepolder lopen we het landgoed De Keukenhof op, waar verdwaalde narcissen en speenkruid kleur geven aan de nog bruine rietkragen langs de sloten. In een van de weilanden, die verpacht worden aan boeren in de omgeving, is een boerin bezig met het aanbrengen van schrikdraad. Niet om bezoekers van het land te weren, maar om haar jongvee – ‘dat zijn net baldadige pubers’ – binnen te houden.

Het is aangenaam wandelen in dit gevarieerde landschap van weilanden, sloten en moerassige broekbossen, waarover een ragfijn waas ligt van uitbottend groen. Na drie kwartier zien we bij de Lageveensemolen (1890) op het landgoed Wassergeest de eerste bloeiende bollenvelden, dan nog in de verte, maar het duurt niet lang of we worden omringd door velden vol narcissen. Kolossale gele schildersdoeken lijken het, waarin kloddertjes roze en paarsblauwe verf zijn gespetterd: hyacinten van een eerdere teelt. Dan volgt een stukje verharde weg, de Loosterweg Zuid, waar een zoete, bedwelmende geur hangt.

Beeld Jan Dikmans

Nog voor we ze zien, ruiken we ze: hyacintenvelden met langgerekte kleurbanen, zacht en hard roze, lila en blauwpaars. Een kleuter wordt gefotografeerd voor de bloemenzee. Hier en daar zijn bloemen vertrapt. Volgens bollentelers gebeurt dat steeds vaker. Meeuwissen wijt het aan de sociale media. “Als mensen een filmpje zien van een springend meisje in een bollenveld, gaan ze dat nadoen. We zien zelfs fietssporen dwars door de bloemen. We zijn trots op onze producten en laten die graag zien, ook via open dagen. Maar laat de mensen alsjeblieft op de paden blijven.” Tegenover de hyacintenvelden liggen de tulpenvelden er groen bij, nog geen knop te zien.

Na al die felle kleuren is het heuvelachtige Keukenhofbosch een weldadige overgang. Het is een van de laatste authentieke strandwalbossen in de Bollenstreek. De heuvels waren ooit duinen. Waarschijnlijk is het bos in de zeventiende eeuw aangeplant voor de jacht. In die tijd was deze streek bezaaid met buitenplaatsen van rijke kooplieden. De route dirigeert ons vervolgens in de richting van het dorp dat wordt aangeprezen als het ‘oude Lisse’. Daar krijgen we spijt van, want het grootste deel gaat door nieuwbouwwijken, waarin alleen de straatnamen verwijzen naar bloembollen.

Eenmaal weer op weg richting het bos, zien we toch een paar bloeiende tulpenvelden. Het zijn vroege bloeiers in vlammende kleuren: van knaloranje met een geel blosje tot geelrood gestreepte exemplaren. Het is meteen ook een stuk drukker. We duiken het rustige bos weer in, op weg naar het Kasteel Keukenhof (1642). Wegens corona is het museum LAM (Lisser Art Museum) dicht. Vanaf het pad dat dwars door het gebouw loopt kun je toch een glimp van de kunst opvangen, die allemaal in het teken staat van consumeren. Het particuliere museum is opgericht door de VandenBroek Foundation, van de familie van supermarktketen Dirk, die kunst behapbaar wil maken.

Een tulp met gele bloembladeren met een gerafelde rand en een zwart hart. Beeld Jan Dikmans

Het laatste deel van de tocht kronkelt over de zompige paden van het broekbos de Grote Looster met mooie doorkijkjes naar weilanden. Hier geen bollenvelden meer, alleen wat verdwaalde bloembollen, waaronder een prachtexemplaar: een tulp met gele bloembladeren met een gerafelde rand en een zwart hart. Sprakeloos genieten, zoals Louis Davids zong.

Wandelnetwerk Voor deze route gebruikten we dagwandeling II: Hoge en Lageveense Polders (15 km). Tip: sla het saaie stuk door het dorp Lisse over en vervolg de route door het Keukenhofbosch. Deze tocht maakt deel uit van een wandelroutenetwerk van ruim 100 km in de Duin- en Bollenstreek. De routes lopen voor een groot deel over boerenlandpaden en langs bollenvelden. Alle routes in het Wandelnetwerk Bollenstreek zijn te vinden via de website Wandelnet. Er zijn ook routes vanaf het NS-station in Hillegom.

Bollenvelden laat in bloei Door de kou bloeien de bollenvelden dit jaar later dan normaal. Narcissen en hyacinten staan volop in bloei, maar de meeste tulpenvelden beginnen nu pas kleur te krijgen. Tot circa half mei duurt de bloei. Daarna beginnen de kwekers met het koppen: ze halen de bloem van de steel om de bol te laten groeien.

