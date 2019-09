Geen vliegschaamte maar treintrots: zeven voordelen van interrailen

1 K inderen t/m 11 gratis

In een opwelling liep ik vorig najaar de Treinreiswinkel binnen in mijn woonplaats Leiden. De veel te lange autorit naar Italië van de voorafgaande zomer lag nog vers in het geheugen. Dat moest komend jaar anders. Of reizen met de trein misschien iets voor ons gezin met twee kinderen van 9 en 10 jaar kon zijn, vroeg ik aan de vrouw achter de balie.

Even later hingen we boven de treinkaart van Europa, die onmiddellijke inspiratie biedt met zijn groene lijntjes voor ‘panoramische’ treinritten en waarop heel Europa een soort metrokaart lijkt waar geen uithoek echt ver is.

Met een Interrailpas konden we kiezen uit 31 landen om naartoe te reizen. Dat interrailen gratis is voor kinderen tot en met 11 was het laatste zetje dat ik nodig had. Wij gingen dit jaar met het openbaar vervoer.

2 F ijne slaapcoupés

Interrailtickets koop je voor een bepaalde periode met daarbinnen een zelf te bepalen aantal reisdagen. Wij kozen voor een ticket met een geldigheidsduur van een maand met daarin zeven reisdagen. We zouden vooral Tirol en Slovenië verkennen. De eerste etappe werd de nachttrein naar Innsbruck. We voelden ons de koning te rijk toen we om acht uur ’s avonds in Düsseldorf de wijn ontkurkten en onze meiden met een paar Nederlandse kinderen van een slaapcoupé verderop spelletjes deden. En dat gevoel hield aan tot we de volgende ochtend in de Alpen onze ogen opendeden. Geen file, geen verveling op de achterbank, geen brandende vermoeidheid achter de ogen.

Beeld Nienke Ledegang

3 Actief

Sankt Anton am Arlberg, onze eerste bestemming in Oostenrijk, is in de winter een populair wintersportoord en ligt in de zomer prachtig tussen groene alpenweides en besneeuwde toppen die uitnodigen om erop uit te trekken. Maar er is meer: de plaatselijke toeristensector doet er veel aan om de veel rustiger zomermaanden goed door te komen. Vanaf één overnachting krijg je een gastenkaart die recht geeft op gratis gebruik van het openbaar vervoer, één dag gebruik van de kabelbanen, de huur van een e-bike en toegang tot het plaatselijke zwembad.

Geen kans om lui achterover te leunen. Gastenkaarten krijg je op heel veel plekken in Oostenrijk, bijvoorbeeld ook in Brixen im Thale, waar we later op onze reis nog kwamen. Op de website austria.info kun je alle gastenkaarten per plaats terugvinden en bekijken welke voordelen ze bieden.

4 Afwisselend

Oostenrijk is adembenemend mooi en vanuit de trein misschien nog wel een tikkie mooier. Reizen per trein brengt je langs kolkende rivieren en besneeuwde bergen in de verte, door lieflijke dorpjes en tot midden in de stad. Reizen met het openbaar vervoer, dat in Oostenrijk ook nog eens behoorlijk goed georganiseerd is, maakt het heel gemakkelijk om een natuurvakantie te combineren met een stedentrip. Gemakkelijker dan met de auto, zo voelde het.

Zo verbleven we tussen twee langere periodes in alpendorpen één nacht in Innsbruck, we gingen naar Ljubljana en waren aan het eind van de reis nog twee nachten in Salzburg. Je arriveert in het hart van de stad, gooit je rugzak af en bent klaar om de stad te verkennen. Om twee dagen later weer op de trein te stappen, zó de natuur in. Vanuit Oostenrijk stap je ook heel gemakkelijk op de trein naar Italië, Zwitserland of, zoals wij deden, Slovenië. De meeste routes zijn op de spoorkaart van Europa in groen aangegeven. Dat betekent dat het traject alleen al vanwege de uitzichten de moeite van het afleggen waard is, niet alleen om van A naar B te komen.

Beeld Nienke Ledegang

5 Onthaasten d

We ervoeren al snel hoe onthaastend het reizen per openbaar vervoer is. We vermaakten ons onderweg met spelletjes doen (meestal hadden we een tafeltje), de kaart bestuderen of simpelweg naar buiten kijken. Geen ruzie over de route of irritatie over medeweggebruikers. Wat ook meespeelt: Afhankelijk zijn van het openbaar vervoer betekent dat een bezoekje aan het natuurzwembad één dorp verderop zomaar een hele dag in beslag kan nemen. ’s Morgens heen met de bus, dan nog een stuk wandelen. En dat de bus pas ’s middags teruggaat? Tja, het is wat minder efficiënt, maar dat maakt niet uit. Het is vakantie.

6 G oed voor stadskinderen

Gevraagd naar wat ze achteraf bezien het leukst vonden aan de vakantie, zeiden onze kinderen zonder aarzelen: de nachttrein. Het reizen met de trein maakte een gevoel van avontuur in ze wakker. Dat ze soms met een zware rugzak door de hitte moesten sjouwen, of op een station moesten wachten: we hebben ze niet horen klagen. Niet gek voor twee stadskinderen die gewend zijn altijd overal voor de deur afgeleverd te worden. En leerzaam voor ons als ouders. Nu is Oostenrijk ook opvallend kindvriendelijk. Het wemelt er van de klimparken, rodelbanen, kabelbanen... En in de steden vind je leuke, interactieve musea (zoals het Audioversum in Innsbruck). Natuurlijk vinden ze dat leuker dan hete Italiaanse dorpjes of verstilde Spaanse kerkjes.

Beeld Nienke Ledegang

7 Duurzaam

Reizen per trein is vriendelijk voor het milieu. Het levert tot 75 procent minder CO2-uitstoot op dan een vliegreis en tot 66 procent minder CO2-uitstoot dan een auto. Dat was zeker een overweging toen wij onze interrail-reis boekten. Wat we toen nog niet wisten, is dat OBB, de Oostenrijke Spoorwegen, het serieus neemt met duurzaamheid. Zo komt 100 procent van de elektriciteit die gebruikt wordt voor het spoornetwerk van duurzame bronnen, merendeels waterkracht.

Reserveer stoelen op de langere trajecten (€ 12 voor vier personen), maakt de reis vooral op drukke trajecten stukken comfortabeler. Download de app van Interrail met een goed werkende reisplanner. In Oostenrijk is ook de app van OBB handig, voor up-to-date informatie en voor het maken van (stoel)reserveringen. Ook handig: de app Rome to Rio, de reisplanner die zelfs de plaatselijke busverbindingen kent.

