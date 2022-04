Eindeloos struinen door het Noorse sprookjeslandschap van de Hardangervidda

Een nieuwe veerbootverbinding brengt Noorwegen ineens stukken dichterbij. Zo ook de Hardangervidda, een ruige hoogvlakte om eindeloos over te struinen of (het kan nog) langlaufen.

1. HOOGVLAKTE - Lopen door het land van de rendieren

De Hardangervidda is het grootste bergplateau van Noord-Europa. In 1981 werd een deel van de hoogvlakte − gemiddeld ruim duizend meter boven zeeniveau − aangemerkt als nationaal park. Sindsdien is het weidse, open landschap beschermd gebied. Er zijn nauwelijks bomen, wel glooiende heuvels. De heide, grassen en (korst)mossen op de rotsbodem worden doorsneden door beekjes, meren, rivieren en moerassen.

Op het plateau kan het fris zijn, er heerst een koel toendraklimaat. De westkant is met zo’n duizend millimeter neerslag per jaar aanzienlijk natter dan de oostkant. Wees dus gewaarschuwd, zeker als je van plan bent om hier te kamperen.

De kuddes wilde rendieren op de Hardangervidda behoren tot de grootste ter wereld. Ze trekken over het plateau, van hun wintergraaslanden in het oosten, waar ze vooral leven van korstmos, naar het vruchtbare westen in de zomer. Oeroude ­paden doorkruisen het park nog altijd.

2. ALLEMANNSRETT - Het recht om rond te zwerven

Net als in buurland Zweden geldt in Noorwegen het allemannsrett. Dit openbare recht op ‘toegang tot het buitenleven’ is onderdeel van het Noorse culturele erfgoed en is vastgelegd in de Wet op openluchtrecreatie uit 1957.

In de praktijk houdt het allemansrecht in dat je mag gaan en staan waar je wilt, mits je je gezonde verstand gebruikt. Akkers en omheinde (landbouw)grond zijn verboden terrein, maar daarbuiten heb je carte blanche. Lopen, kamperen, zwemmen, skiën, bessen plukken of paddenstoelen zoeken: het mag bijna overal. Zelfs op privéterrein, zolang je je tentje maar niet in iemands voor- of achtertuin plant. Ook op de Hardangervidda mag je dus gerust afwijken van de gebaande paden (zorg wel dat je een kompas of gps op zak hebt, verdwalen is hier zo gebeurd). Campings zijn er niet. De vuistregel is dat je niet langer dan twee nachten op dezelfde plek kampeert en je het land schoner achterlaat dan je het aantrof.

Beeld Bart Friso

Met de veerboot naar Noorwegen De nieuwe rederij Holland Norway Line vaart vanaf 7 april tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Zuid-Noorwegen. De overtocht duurt ongeveer achttien uur. Enkele reis: ­vanaf­­ 75 euro per persoon. De kosten voor een hut komen daar nog bij (tweepersoons-cabine: vanaf 75 euro), net als die voor een voertuig. hollandnorwaylines.com

3. ZELFBEDIENINGSHUT - Haal vooraf de sleutel van je slaapplek op

Als je liever niet met een tent en toebehoren op je rug loopt te zeulen, of als je een keer flink verregend bent, zijn de hutten van De Noorse Wandelvereniging (DNT) een hemels geschenk. Door heel Noorwegen beheert de organisatie meer dan vijfhonderd natuurhuisjes.

Op en rond de Hardangervidda vind je er een stuk of vijftig. Ze komen in drie smaken. Eén: de bemande herberg waar je ook kunt aanschuiven voor ontbijt en een bord warm eten. Twee: onbemande zelfbedieningshutten, voorzien van een keuken en een voorraadkast met voedingsmiddelen die je op goed vertrouwen inslaat en afrekent. En drie: de meest simpele accommodaties waar je doorgaans wel kan koken, maar niks kunt ­kopen.

Voor die laatste categorie is een DNT-lidmaatschap noodzakelijk; daarmee ontvang je een voordeursleutel. Leden krijgen forse kortingen op overnachtingen en maaltijden in DNT-hutten. Zelfs verstokte kampeerders waaien zo nu en dan aan; ook als niet-betalende gast mag je gebruikmaken van toilet, douche en keuken. Voor info over DNT en lidmaatschap: english.dnt.no english.dnt.no

Meer informatie over DNT en lidmaatschap: english.dnt.no

4. WANDELROUTES - Ga goed voorbereid op pad

De meest geliefde activiteit in de zomermaanden op de Hardangervidda is wandelen. Veel Noren lopen op laarzen, de grond kan hier drassig zijn. ­Ondanks het relatief korte wandelseizoen − juli en augustus zijn ideaal, al zijn de septemberkleuren de koelere temperaturen meer dan waard − loop je hier zelden file.

DNT heeft eindeloos veel routes uitgezet; van gezinsvriendelijke rondjes tot meerdaagse, zwaardere tochten. Let wel: het westen van de Hardangervidda is spectaculairder dan het oosten, met dramatischer bergtoppen en meer afwisselende begroeiing. De oostzijde noemen sommige Noren ronduit saai, maar alles is relatief. Voor wie Nederland gewend is, is ook dat deel van het natuurgebied bevreemdend en sprookjesachtig.

Elk jaar moeten de Noorse reddingsdiensten in actie komen voor wandelaars in nood. Bespaar hen de moeite, jezelf de gêne, en zorg ervoor dat je goed voorbereid vertrekt: controleer de weersvoorspellingen (het weer kan snel omslaan) en ga nooit op pad zonder geschikte, waterdichte schoenen, warme en waterafstotende kleding, genoeg te eten, eventueel een water­filter en een kaart of gps. En voor de kampeerders: een goed matje en een winterslaapzak.

Info over wandelroutes en hutten op: ut.no.

5. LANGLAUFEN - Skiën van hut naar hut

Een huttentocht kun je op de Hardangervidda ook afleggen op ski’s. Het winterseizoen (tot en met februari) is guur, maar vanaf maart, als de dagen lengen en de temperatuur aangenamer wordt, is het toendragebied een magische en verstilde bestemming voor een meerdaagse langlauftrip. Besneeuwde hoogvlaktes zover het oog reikt en nergens het pretparkgevoel van drukke wintersportoorden met rijen voor de skilift en après-ski-poeha.

In de winter zijn routemarkeringen niet altijd zichtbaar. Voor de onervaren langlaufer is een gids aan te raden. De ervaren toerlanglaufer moet, naast de juiste ski’s en kleding, uitgerust zijn (en overweg kunnen) met een kaart, kompas en gps.

Zoek en boek bij voorkeur van tevoren de hutten waar je wilt verblijven; ze zijn niet allemaal het hele jaar ge­opend. De onbemande hutten waarvoor je een sleutel nodig hebt, worden pas vanaf half februari voorzien van brandhout, gas en voedsel. Veel tochten beginnen bij Finse.

Met de veerboot en de auto Vanaf Kristiansand, waar de ­ferry aanmeert, rijd je met de auto in zo’n vier uur de 260 kilometer naar Haukeliseter, een berg­hut (hele jaar geopend) aan de zuidgrens van het park vlak langs de E134. Ook via de noordkant kun je Hardangervidda bereiken. Volg de schilderachtige route 7 met auto (of bus) dwars over het plateau, tussen Haugastøl en Eidfjord. Er zijn diverse afslagen en parkeerplaatsen met toegangen tot het park, zoals bij de hutten Dyranut Fjellstova en Halne Fjellstugu.