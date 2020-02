De geheime plekjes van Italië vind je op de fietsroute Rome - Bolzano

De Zonneroute voert langs Rome en Florence, maar brengt de fietser ook door een minder bekend Italië. Wie de heftigste klimmetjes in de Apennijnen wil vermijden, pakt de trein.

Van Rome naar Bolzano fietsten we afgelopen zomer: de Zonneroute (EuroVelo 7). Meer dan twintig jaar geleden begon The European Cyclists Federation aan deze fietsroute, Ciclovia del Sole Bicitalia genaamd, met een knipoog naar de Autostrada del Sole, de eerste Italiaanse snelweg.

Alleen blijkt het niet zo eenvoudig om in Italië de fietspadmakerkoppen bij elkaar te steken. Bekijk je de kaart van Italië als een puzzel, dan liggen de gelegde stukjes nogal verspreid. Om het nog ingewikkelder te maken, heeft elk fietspad zijn eigen naam, van de Sentiero della Bonifica in Zuid-Toscane tot de Via Claudia Augusta boven het Gardameer.

Waar nog geen puzzelstukje ligt, is het soms pezen. Zoals in een natuurreservaat vlak bij Arezzo, waar het pad te steil is en geen grip geeft. Twintig kilometer verderop blijkt de route in mijn navigatie-app niet actueel en verdwijnt een weg in het onkruid – dit is inmiddels gelukkig aangepast.

Als traktatie na zo’n zware etappe met 43 graden Celsius boeken we last minute een kamer in een viersterrenhotel met zwembad. Voor 60 euro, de helft van wat de campings in Toscane – wél heel luxe – en in Bologna – met muggen en onbeschoft personeel – kosten.

Nog slechts twee eeuwenoude druivenbomen

Horen we in het Toscaanse Figline Valdarno op een terras vooral Nederlands en steenkolen-Engels, in Lombardije belanden we helemaal alleen met ons tentje in de achtertuin van een boerenbedrijf. Claudia en dochter Silvia Cobellini van agriturismo Corte Medaglie d’Oro zitten vol vragen. Zelf leggen ze uit – met hulp van Google Translate – dat de stal is ingestort door de aardbeving in 2012. Met geld van de EU bouwden ze een nieuwe. “Daar moeten we nog maar eens een bord voor neerzetten”, merkt Claudia op. Van de eeuwenoude druivenbomen zijn er slechts twee over.

Dáárom stonden er in het plaatsje Concordia sulla Secchia, een uurtje fietsen terug, zoveel hijskranen. Die aardbeving. Kinderen wezen ons de weg naar de enige nog werkende waterkraan, een oud vrouwtje lachte en leek een supporter, zwaaiend met haar arm. Die momenten maken een fietsreis onvergetelijk.

Rome, daar begon het al; ooit geweten dat daar langs de Tiber een fietspad loopt? Dat geeft een heel andere blik op de Engelenburcht langs de route, waar aartsengel Michaël ooit zou zijn verschenen om de pestepidemie te stoppen.

Bologna Beeld Jessica de Korte

De kalme camping Scacco Matto in Umbrië heeft een goede kok én uitzicht op het stuwmeer Lago di Corbara. Florence is een klassieker, maar Modena is ook een meesterstuk. In het plaatselijke Enzo Ferrari Museum zie je de prachtige auto’s van Ferrari, die hier is geboren.

Bologna heeft opvallend veel fietspaden, al maken die wat gekke kronkels bij bushaltes en verkeersborden. Mantova wil ik eigenlijk niet verlaten. Op het plein van Rotonda di San Lorenzo – een kleine ronde kerk – is een marionettenspeler in de weer met twee houten hondjes. Ik lees dat Mozart daar als dertienjarige optrad in het rococo-theater Teatro Bibiena.

Wie de heftigste klimmetjes in de Apennijnen wil vermijden, pakt de trein. Voor nu wijst de smartphone de weg, bordjes hangen er vaker niet dan wel. De werkzaamheden voor de fietsroute lagen jarenlang stil, toch lijkt er eindelijk schot in de zaak te zitten. Giuseppe Dimunno, coördinatiemanager van de EuroVelo Italië, laat me per mail weten dat het project compleet was vastgelopen. Door een nieuwe fietswet is er weer budget. Rome-Bologna zou zomaar binnen vier jaar af kunnen zijn, Bologna-Gardameer zelfs binnen één of twee jaar.

“Zelf zat ik op mijn derde al op de fiets”

Het stuk van Mantova naar het Gardameer langs de Mincio-rivier is een feest. Een en al fietspad, met glad asfalt. Bij de noordkade van het Gardameer begint Trentino-Zuid-Tirol, duidelijk de rijkere regio van Italië. Picknicktafels, informatiebordjes, bicigrills (horeca voor fietsers), overal is aan gedacht. De route langs rivier Adige gaat langs boom- en wijngaarden, kastelen en oude stadjes als Trento.

Campings maken plaats voor chique hotels als agriturismo Maso Miri, met zwembad, biosauna en wijnproeverij. In Romagnano eten we de laatste pizza’s, voordat de gerechten Duitser worden.

Mantova Beeld Jessica de Korte

“Zelf zat ik op mijn derde al op de fiets”, vertelt twintiger Andreas Pomella in het hippe viersterrenhotel Traminerhof, in de gemeente Tramin an der Weinstraße. “In 1993 kwamen er misschien vier mountainbikers, nu fietst 80 procent van onze gasten.” Zijn vader Erwin begon het eerste fietshotel van de regio. Ooit ontstaan uit een mountainbike-ritje met een vaste gast, op een fiets zonder verende voorvork. Als leek had hij een wandelroute met 2000 meter hoogteverschil gekozen. Een tikkeltje te zwaar. Maar de voldoening op de top proefde naar meer. Andreas werkt als gids, zijn oma wast elke dag alle zeembroeken.

Voor hotel Traminerhof zijn we even van de route afgeweken, om meer van de wijngaarden te zien. Dat is meteen klimmen. Haast hebben we niet vandaag, nog minder dan de afgelopen weken. Bolzano, het eindstation, komt nu wel heel dichtbij. Nog even wat druiven proeven, een appeltje en een van de laatste ijskoude lemon soda’s op een terras. Die avond, als alle fietskilometers zijn verreden, drinken we bij de maaltijd voor het eerst een wijntje. Uit de regio.

Goddelijk smaakt het. Heb je ergens voor gezweet, dan smaakt het altijd lekkerder.

Treintickets met fietsplekken kun je boeken via de Treinreiswinkel. EasyJet vliegt vanaf Amsterdam rechtstreeks naar Rome en Verona. Een fiets (maximale gewicht 32 kg) kan mee in een doos of hoes, voor 52 euro per vlucht. Bij KLM heeft De Korte eens een ‘boete’ moeten betalen omdat haar fietskoffer te zwaar was. De filmpjes van haar fietstocht staan op het YouTube-kanaal van Jessica de Korte:

Reisreportages vanuit bijzondere bestemmingen, boeiende steden en verre streken, met reistips. U vindt ze op trouw.nl/reizen.