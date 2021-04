Arnon Grunberg weggestuurd door ‘beschermers van de vrijheid’: ‘Deze groep bestaat niet, je bent hier nooit geweest’

Arnon Grunberg vaart noordwaarts op de rivier de Hudson en spreekt mensen die zichzelf zien als andersdenkend, liefhebbers van de waarheid, beschermers van de vrijheid.

Christa Stosiek, moeder van drie kinderen, antroposoof, vecht voor medische vrijheid. Op oude trucks en tractoren heeft haar broer billboards bevestigd die mensen oproepen zich te melden als ze ‘gewond’ zijn geraakt door vaccinaties, niet alleen tegen Covid.

Het gevecht voor medische vrijheid blijkt tijdens een bijeenkomst van gelijkgezinden een gevecht tegen de overheid, waarbij traditioneel linkse retoriek (de multinationals zijn de vijand) gepaard met wantrouwen en minachting jegens ‘traditionele’ media (The New York Times). Bij een aantal deelnemers speelt God een rol. Een man vindt dat de autogordel op gespannen voet staat met vrijheid. (‘God weet wanneer het mijn tijd is.’) De Covid-vaccins zouden vrouwen onvruchtbaar maken, het woord ‘genocide’ valt.

Als ik vraag of ze bereid zijn geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken slaat de stemming om. Christa zegt: ‘We willen je vragen om te gaan, je moet nog veel leren voor je dergelijke bijeenkomsten kunt bijwonen.’

Vanaf 2006 maak ik reportages, ik ben bij Hezbollah in Libanon en bij de mujahedin in Afghanistan geweest, nooit ben ik weggestuurd. Vaak mocht ik blijven eten.

‘Mag ik nog een foto van jullie maken?’ vraag ik.

‘Nee,’ zegt een man, die zich identificeerde als anarchist, ‘deze groep bestaat niet. Jij bent hier nooit geweest.’

Voor ik vertrek vraagt een van de deelnemers om mijn telefoonnummer. ‘Schrijf het op,’ zegt hij, ‘ik wil je handschrift zien.’

Die avond krijg ik van drie deelnemers bericht. Stewart Hudson, naar eigen zeggen zelf journalist, nodigt me uit de volgende dag naar het dorpje Ghent te komen waar hij tegenover de Vrije School toelichting wil geven.

Hij klinkt redelijk.

Stewart Hudson Beeld Arnon Grunberg

Na een lange dag op de boot, ik kan me voorstellen voor altijd op en neer de Hudson te zullen blijven varen, ontmoet ik in de late namiddag Stewart Hudson en een andere deelnemer die ook Stewart heet (deze Stewart geeft zijn achternaam niet, hij wil ook niet gefotografeerd worden) in Ghent.

De tweede Stewart: ‘Kijk, we weten niet wie je bent. Misschien ben je schrijver, voor hetzelfde geld werk je voor de CIA.’

De heren, allebei in de zestig, kijken me verwachtingsvol aan.

In Apocalypse Now zegt generaal Corman: ‘Every man has a breaking point.’

Het lijkt alsof ik het mijne bereikt heb.

Waan en werkelijkheid lopen in elkaar over. Even twijfel ik, even voel ik de neiging te zeggen: ‘Natuurlijk werk ik voor de CIA, dat schrijven doe ik erbij.’

(Wordt vervolgd)

Arnon Grunberg doet de komende dagen verslag van zijn reis.