Zonnige tomatentaart

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

Zomerser dan tomatentaart wordt het niet. Een brosse bodem met kleine tomaatjes en rimpelige zwarte olijven, een quiche met geitenkaas, tomaat en basilicum, of mijn versie, met een knapperige bodem, scherpe mosterd, smeltende kaas, zoete tomaatjes en verse tijm.

Het recept ervoor stond ooit op de verpakking van een rol kant-en-klare hartige taartbodem uit Frankrijk – zó handig; wanneer wordt dat nou algemeen verkrijgbaar in Nederland? – maar hier kun je hem ook goed maken met bladerdeeg uit de diepvries. Al bijna tien jaar zit de taart in mijn repertoire en inmiddels ook in dat van mijn vrienden, zelfs in dat van mijn tomatenhatende huisgenoot. Omdat ze in de oven gaan worden de tomaten onweerstaanbaar zoet en smaakvol, zodat zij ze ook lekker vindt.

De taart verveelt nooit, waarschijnlijk ook omdat we hem nooit buiten de warme zomerdagen maken, zodat hij altijd een speciale traktatie blijft voor die slome, luie dagen met hoge temperaturen. Ook fijn: hij is heel makkelijk groter of kleiner te maken. Een kleintje is perfect voor een intieme picknick-voor-twee; als je het hele ovenplateau vol maakt hebt je een grote taart zodat heel veel mensen een puntje mee kunnen eten. De zomer op je bord.

Ingrediënten voor 6 stukken

• 6 plakjes bladerdeeg uit de diepvries (of 1 rol verse uit de koeling)

• 800 gram tomaten (neem eventueel verschillende formaten en kleuren)

• 1½ eetlepel scherpe Dijonmosterd

• 50 gram geraspte belegen kaas

• 1 eetlepel lekkere olijfolie

• 2 takjes verse tijm of 1 theelepel gedroogde

• zwarte peper

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 200°C. Leg een stuk bakpapier op een ovenplateau. Verspreid het bladerdeeg erover en laat ontdooien (verwijder eerst de plastic velletjes).

Snijd ondertussen de tomaten in niet te dikke plakken. Wriemel het natte binnenste uit de tomaat, anders wordt de taart te nat (gebruik dat binnenste voor een saladedressing, in een smoothie of in soep).

Maak van de inmiddels ontdooide stukken bladerdeeg een rechthoek en druk de plakjes goed aan elkaar, zodat er een taartbodem ontstaat. (Gebruikt u een verse bodem? Rol die dan simpelweg uit). Verdeel de mosterd en kaas erover. Leg dan de plakjes tomaat dakpansgewijs op de taart. Druppel wat olijfolie over de taart, rits de takjes tijm erover en bestrooi met zout en versgemalen peper. Zet 30-40 minuten in de oven tot de taart gaar is.

Warm, lauw of koud lekker, als voorgerecht of met een salade als hoofdgerecht. Of als onderdeel van een picknick.