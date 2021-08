Zomerse courgettes met fetacrème en pistachenoten

Foodspecialist Natasja Kilerciyan runt haar eigen cateringbedrijf. Ze kookt graag eten dat mensen intens genot geeft en tegelijkertijd verbindt.

Ik ben een van de geluksmensen die een volkstuin mogen bezitten in de regio van Amsterdam op Tuinpark Dijkzicht. Mocht u nog nooit eerder op een tuincomplex geweest zijn, dan raad ik u aan dat heel snel een keer te doen. Tuinpark Dijkzicht kun je het beste beschrijven als een groen paradijs met een grote diversiteit aan bomen, planten en dieren. Je kunt er lekker doorheen wandelen en genieten van alle mooie volkstuinen die allemaal een eigen karakter en uniek verhaal hebben.

Los van het feit dat ik altijd een oase van rust om mij heen voel, heb ik tussen al het groen en de zang van de vogels ook nog eens de mogelijkheid om letterlijk te eten uit mijn eigen (moes)tuin. Hier groeien verschillende soorten courgettes, die op een ­gegeven moment massaal en met een grote omvang uit de grond komen. Dat betekent dat er op een gegeven moment bij mij thuis vier keer per week courgettes worden gegeten in allerlei verschillende bereidingen en recepten.

Mijn geroosterde courgettes met feta­crème en pistachenoten zijn hier een mooi voorbeeld van. Mocht u in de gelegenheid zijn te kiezen uit verschillende soorten, dan adviseer ik de minicourgette te kiezen. Dat is een wat kleinere variant, die zowel lichtgroen als geel van kleur kan zijn. Mini­courgettes hebben vaak meer smaak en bite dan de grotere exemplaren en zijn meestal te koop bij de groenteboer, toko en Turkse winkel.

Ingrediënten voor 2 personen

• 4 minicourgettes of 2 gewone courgettes

• 150 gram Griekse yoghurt

• 100 + 70 gram fetakaas

• 1 el pistachenoten

• 1 el pijnboompitten

• 1 el gesneden peterselie

• 1 el gesneden dille

Bereiding

Verwarm de oven voor op 210 graden. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan. Blijf erbij staan totdat ze een goudgele kleur krijgen. Hak de pistachenoten daarna fijn.

Was de courgettes en halveer ze. Snijd kruisjes in het vruchtvlees en leg ze met de gesneden kant naar boven. Besprenkel ze met wat olijfolie en een snuf peper en zout. Rooster de courgettes 25 minuten in de oven.

Ondertussen maakt u de fetacrème. Meng de 100 gram feta en yoghurt met elkaar tot een gladde crème. Je kunt hier een staafmixer, blender of keukenmachine voor gebruiken. Voeg optioneel een klein snufje chilivlokken aan toe, als u van wat extra pit houdt.

Pak een groot bord en smeer hier de fetacrème op uit. Leg de geroosterde courgettes erop met de gesneden kant naar boven. Verkruimel de resterende fetakaas er over. Garneer de pistachenoten, pijnboompitten en de verse kruiden over je gerecht heen.

Besprenkel het geheel uiteindelijk met een beetje extra vierge olijfolie en wat grof zeezout.