Zoetwaterkreeft in bladerdeegpastei

Elke week plaatst Trouw een recept dat door een lezer naar recepten@trouw.nl is gestuurd. Deze week een recept van Albert van den Brink uit Mijdrecht.

Het grote aantal uitheemse zoetwaterkreeften vormt in Europa een bedreiging voor het voortbestaan van andere planten en dieren. Eén vrouwtje kan honderden nakomelingen krijgen. Deze huidige plaag veroorzaakt ernstige ecologische schade. Tot heden zijn er helaas geen effectieve maatregelen om dit tij te keren! Zouden de sportvissers hier een handje kunnen helpen? Deze ambassadeurs van de waterkant worden dan de nieuwe natuurlijke vijand van die rode duiveltjes.

Staarten van de zoetwaterkreeft zijn verrukkelijk. Na twee minuten koken en snel afkoelen kun je het staartvlees verwijderen uit het skelet. Helaas moeten we onder de huidige regelgeving naar de supermarkt alwaar we ze geïmporteerd en gekweekt uit China en Turkije in de schappen vinden.

Ingrediënten • 4 bladerdeeg bakjes Voor het groentenmengsel uit de oven:

• 1 kleine venkelknol

• 2 middelgrote uien

• 100 g wortel

• 100 g boter in twee porties van 50 g

• 70 g tomaten puree

• schijfje citroen

• 50 g rijst

• halve theelepel cayennepeper

• 1 liter kippenbouillon Toevoeging aan de saus:

• 125 g kastanjechampignons in kwarten

• 200 g zoetwaterkreeftenstaarten, houd er acht over ter garnering.

• 1 sjalot, fijngesneden

• 1 teen knoflook, fijngesneden

• 25 g boter

• halve theelepel zwarte peper uit de molen

• 10 takjes kervel ter garnering

Bereiding

Begin op tijd met het groentenmengsel zodat dit nog kan afkoelen. Snijd alle groenten grof en stoof deze 5 minuten in 50 gram boter, voeg de overige ingrediënten toe behalve de bouillon en stoof nog 5 minuten. Breng dit over in een ovenschaal en voeg de hete kippenbouillon toe. Dek af met aluminiumfolie en plaats de schaal 2 uur in de oven bij 160 graden. Laat afkoelen, verwijder de citroenschil, pureer en zeef. Houd rekening met 10 minuten baktijd voor de bladerdeegbakjes zodat je alles warm kunt serveren, zet de oven daarvoor op 165 graden.

Breng 500 milliliter gepureerd en gezeefd groentenmengsel aan de kook. Van de rest kun je een dag later een bisque maken. Voeg 25 gram in stukjes gesneden boter toe en meng deze goed. Bak in een steelpan de kastanjechampignons met wat boter en voeg de sjalot, knoflook en zwarte peper toe. Op het moment dat de champignons vocht beginnen te verliezen voeg je de zoetwaterkreeftenstaarten toe. Nog 2 minuten verwarmen en dan het vuur uit. Voeg het mengsel van champignons en zoetwaterkreeftenstaarten toe aan de saus. Giet de saus in de hete bladerdeegbakjes, garneer met kervel en achtergehouden zoetwaterkreeftenstaarten en eventueel de scharen.