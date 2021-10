Zo maak je ppopgi, het levensgevaarlijke snoepje uit Squid Game, zelf

Annemaria koekoek, touwtrekken, knikkeren: de regels van de schoolpleinspelletjes die de deelnemers in de Netflix-serie Squid Game spelen zijn doodeenvoudig en eenvoudigweg dodelijk. Als ze winnen, krijgen ze tientallen miljarden won op hun bankrekening bijgeschreven. Maar als ze verliezen krijgen ze een kogel door het hoofd. Of ze vallen van een toren af. Of door een glazen brug heen. Na de bloederige slotscène in Parasite kijk ik nergens meer van op als het uit Zuid-Korea komt.

Wanneer de spelers in aflevering drie een bizar grote speeltuin binnenlopen wordt ze gevraagd een rij te vormen voor een van de vier vormen. Een cirkel, een driehoek, een ster of een paraplu. Dan wordt de opdracht onthuld: iedere speler krijgt een karamelsnoepje (ppopgi) met daarin een vorm gedrukt. Het is aan hen om de vorm met een naald helemaal schoon uit de karamel te pulken, zonder dat het vormpje breekt of beschadigt. Onder schot, natuurlijk. Het leek me juist zo leuk om u thuis dit spelletje ook te laten spelen. Zonder schot, natuurlijk.

Bovendien is de karamel verrukkelijk. U voegt tijdens het maken namelijk baksoda toe en zodra dat in aanraking komt met suiker begint het CO 2 te vormen. Daarvan gaat de karamel wild opzwellen en krijgt het een brosse, luchtige structuur. Een beetje zoals honingraat, daarom noemen de Engelsen het ook wel honey comb.

Ik heb het recept meerdere keren voor u getest, maar het blijft een gevoelswerkje, dat gestuntel met karamel. Als het u de eerste keer niet lukt, probeer het dan nog eens te maken.

Ingrediënten voor 1 snoepje

• 25 gram suiker

• mespuntje baksoda (natrium bicarbonaat)

• ook nodig: koekjessteker

Bereiding

Doe de suiker in een steelpannetje en zet deze op de kleinste gaspit op laag vuur. Laat de suiker in 3-4 minuten smelten tot hij een licht gouden kleur krijgt, zoals een aardappelchipje. U moet af en toe de pan een beetje zwenken om de suiker gelijkmatig te laten smelten. Laat hem niet donkerder worden want dan wordt de suiker te bitter. Zet het vuur uit.

Voeg dan de baksoda toe en roer deze er met een spatel of twee eetstokjes grondig doorheen. Giet dit mengsel op het bakpapiertje en druk er direct een metalen plaatje op. Dat kan bijvoorbeeld de onderkant van een koude metalen pan zijn. Druk er snel daarna een koekvormpje in en druk deze hard aan, maar niet zo hard dat je door de karamel heen drukt. Verwijder het vormpje ook weer snel en voorzichtig. Laat de karamel hard worden, dat duurt een minuutje.

Pel het snoepje voorzichtig van het bakpapier af en ga aan de slag met een naald of tandenstoker. Of misschien hebt u een eigen techniek om het vormpje er heelhuids uit te halen?