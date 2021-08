Witte bonen met salie en extra maagdelijke olijfolie

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

We blijven nog even in Italië, want ai, dat vakantiegevoel! Een van de toppers van het mediterrane eetpatroon is natuurlijk de olijfolie. Die zit barstensvol polyfenolen (inmiddels weet u wat dat zijn), bevat bijna 70 procent enkelvoudig onverzadigde vetzuren, 10 procent meervoudig onverzadigde vetzuren, vitamine E en ook nog eens de ontstekingsremmer oleocanthal. Vanwege dat laatste element wordt olijfolie ook wel de ‘aspirine van het zuiden’ genoemd.

Daar in Italië waren we op een weer mooie dag vlak bij de Monte Amiata, een vrij hoge, gedoofde vulkaan. Op de lommerrijke bevindt zich een bijna surreëel wintersportoordje, toen wij er waren tjokvol verkoeling zoekende Italianen. Uit deze streek komt bijzondere olijfolie die, zo beweert men aldaar, tweemaal zo veel polyfenolen bevat als andere (extra vierge) olijfolie. Dat intrigeerde ons begrijpelijkerwijs nogal, dus hup, op onderzoek uit.

We hadden van tevoren de site van een lokale frantoio bekeken, een producent van olijfolie. Het bedrijf noemt zijn polyfenolrijke goedje ‘Oil of Life’. Ze vragen dan ook 52 euro voor een flesje van 250 milliliter. Lucratieve handel/zwendel! De frantoio in kwestie lieten we wijselijk links liggen, maar in een allerschattigst naburig heuveldorp wisten we een heuse proeverij te vinden. Heerlijke olie, hoor, kakelvers en met een artisjokachtige, pittige afdronk. Het gehalte aan polyfenolen konden onze smaakpapillen niet determineren. Wat dat betreft moesten we onze oliegids maar op zijn blauwe (?) ogen geloven.

De aanwezigheid van al die polyfenolen was te danken, aldus Alessandro, aan de bijzondere vulkanische bodem in combinatie met het olijvenras, de olivastra. De olie die hij aan het einde van de proefrit – uiteraard – aanbood bleek aanzienlijk beschaafder geprijsd dan de voornoemde Olie des Levens. Bij de naastgelegen herberg kregen we ijs met net zulke olijfolie voorgeschoteld: een verrassend smaakfeestje!

We hebben overwogen u te verblijden met het ijsrecept, maar varen vandaag toch een iets prozaïscher koers. Janine at er namelijk ook een rasechte fagioli al fiasco. Dat zijn heerlijke witte boontjes die naar oud Toscaans gebruik worden gegaard in een fles in de hoek van een smeulende open haard. Ze bieden meer dan romantiek, want ze zijn erg gezond! Peulvruchten zoals witte bonen zitten vol eiwitten, complexe koolhydraten, antioxidanten én vezels.

Geen van ons tweeën heeft een open haard, maar ook afgezien daarvan gaat het wat ver om u een recept voor zelf gegaarde ‘flessenboontjes’ voor te schotelen. We kiezen voor ongeveer hetzelfde gerecht, maar iets simpeler en even gezond: witte, bij voorkeur Italiaanse boontjes uit blik, ruim overgoten met extra vierge (extra maagdelijke) olijfolie met daarbij gebakken salie. Verse bonen is natuurlijk nog beter. In dat geval laat u ze eerst een nacht weken in pan met water.

Ingrediënten voor vier personen • 2 blikken liefst Italiaanse witte bonen (‘cannellini’, uitlekgewicht 240 gram)

• bakolie

• handje salieblaadjes

• zout en vooral veel verse zwarte peper

• extra vierge olijfolie

Bereiding

Zeef de bonen en spoel ze goed af, want het bonenvocht is veel te zout. Dep ze droog. Bak de salieblaadjes krokant (niet zwart) in een scheut bakolie. Schep ze uit de pan en verwarm de boontjes in de ontstane salieolie; laat ze niet koken. Voeg een beetje zout en meer zwarte peper toe. Doe de bonen in een schaal, versier ze met de krokante salie en giet er dan flink wat extra vierge olijfolie overheen. Een heerlijk bijgerecht!