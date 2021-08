Wilde aardappels voor hete dagen

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

Als de zon brandt en de avonden lang en zwoel zijn, krijg ik zin in tapas. Aardappeltortilla, nog smeuïg vanbinnen, gegrild brood met knoflook en verse tomaat, albondigas (gehaktballetjes) in tomatensaus en pimientos de padrón, gebakken groene pepertjes met grof zout. En, bovenal, ‘wilde’ gebakken aardappels: patatas bravas. Wild omdat de saus pittig hoort te zijn, door chilipeper of gerookt pikant paprikapoeder. Meestal is de saus op basis van tomaat, maar volgens sommige koks mag de rode kleur alleen van de paprika komen. Je kunt ze ook serveren met aioli.

Je vindt patatas bravas door heel Spanje, maar ze komen waarschijnlijk uit Madrid, waar een tapasbar, Las Bravas (sinds 1933), het recept zelfs patenteerde. In 2008, het internationale jaar van de aardappel, plaatste de Verenigde Naties de wilde aardappels op een lijst van internationale aardappelgerechten. Ik wist ook niet dat die lijst bestond, maar mocht u geïnteresseerd zijn: Vlaamse frieten en Nederlandse stamppot staan er ook op. Daar wordt het een ‘typisch Spaans gerecht’ genoemd. Grappig, want de ingrediënten zijn dat van oorsprong niet. De aardappel, tomaat en chilipeper – waar ook de paprika uit is geteeld – komen uit Amerika en waren dus eeuwenlang geen onderdeel van de Zuid-Europese keuken. Olijfolie, knoflook en ui dan weer wel, net als de techniek frituren. Las bravas zijn daarmee een mooie combinatie van de twee werelden. En ideaal voor lange zomeravonden, zoals nu. Lekker bij de borrel of als onderdeel van een tapastafel.

Ingrediënten voor 4 personen

• 12 eetlepels olijfolie

• 2 uien, fijngesneden

• 4 teentjes knoflook, fijngehakt

• 1 blik gepelde tomaten à 400 ml

• 1 theelepel pittig gerookt paprikapoeder (pimentón de la Vera picante), of paprikapoeder met chilipoeder

• 1 eetlepel sherry- of rode wijnazijn

• 500 gram vastkokende aardappelen

Bereiding

Verhit 4 eetlepels olie in een koekenpan, fruit de ui en de knoflook op middelhoog vuur tot de uien glazig zijn en de knoflook een kleurtje krijgt, in zo’n 7 minuten. Voeg de tomaten met sap toe, druk ze stuk met een houten lepel en doe ook het paprikapoeder en zout naar smaak bij de saus. Laat 15 minuten op middelhoog vuur zonder deksel pruttelen en inkoken. Meng de azijn erdoor, proef op zout en draai het vuur uit. Doe in een hoge beker en pureer met de staafmixer tot gladde saus (of gebruik een blender).

Was of schil de aardappels en snijd ze in blokjes van 3 cm. Verhit 4 eetlepels olijfolie in een grote koekenpan en bak de helft van de aardappelblokjes op redelijk hoog vuur in ongeveer 15-20 minuten gaar en goudbruin. Schep ze uit de pan en laat ze op een bord met keukenpapier uitlekken. Bestrooi met zout. Bak de andere helft van de aardappels in de rest van de olie. Of werk tegelijk met twee koekenpannen.

Leg de aardappeltjes op een schaal en geef de saus er apart bij. Overgebleven saus is lekker op brood, bij vlees, vis, gegrilde groenten: ja, bij alles wel!