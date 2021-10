Voedzame en troostende pompoen-bloemkoolsoep

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Recepten ontstaan vaak door wat ik nog in huis heb. Zo ontstond deze soep van bloemkool en pompoen. Voor een recept had ik een halve pompoen nodig en de andere helft deed ik in de groentelade. Een stuk bloemkool dreigde inmiddels een beetje te verpieteren in die la. Omdat ik het principe huldig niets weg te gooien besloot ik ze samen te laten gaan in deze kruidige, romige bloemkool-pompoensoep. Bloemkool en pompoen blijken heel goed samen te gaan.

Was pompoen vroeger synoniem voor de herfst, tegenwoordig zijn ze jaarrond verkrijgbaar. Vooral de gangbare oranje hokkaido en de fraai gevormde flespompoen. Pompoen is gezond, hij bevat onder andere pro-vitamine A (goed voor ogen, huid en haar), vitamine C (goed voor de weerstand) betacaroteen (goed voor de huid) en vezels (voor een gezonde darmwerking).

Sinds de lockdown heb ik een nieuw ritueel: ik lunch iedere dag met soep en een broodje. Soep is troostend, verwarmend, oppeppend, voedzaam, slank en bevat groenten. Dat is meteen een mooie manier om een deel van uw dagelijkse hoeveelheid groenten binnen te krijgen. Om de twee dagen maak ik een grote pan soep die ik verdeel over lege yoghurtemmertjes. Mijn man fietst naar kantoor met een emmertje soep aan het stuur. Eens liet hij het emmertje vallen en zag de straat en zijn fiets een poosje geel van de kerriesoep. Sindsdien gaat de soep mee in de fietstas.

Het roosteren van de bloemkool en pompoen zorgt voor een intense smaak, het citroensap dat u op het laatst aan de soep toevoegt is echt bepalend voor de smaak!

Ingrediënten voor 4-6 personen

• 2 uien, gepeld en in stukjes

• 600 gram pompoen, geschild en pitten verwijderd, in stukjes

• 200 gram bloemkool in roosjes

• 2 teentjes knoflook, gepeld

• 1 takje rozemarijn

• zout en peper

• 1 theelepel gemalen komijn

• 3 eetlepels olie

• 2 theelepels sambal badjak

• 1 blik kokosmelk van 400 ml

• 750 ml groentebouillon, zelfgemaakt of van een blokje

• halve citroen, uitgeperst

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed de bakplaat met een vel bakpapier. Leg uien, pompoen, bloemkool, knoflook en rozemarijn op de bakplaat. Bestrooi met zout, peper en gemalen komijn. Schenk de olie erover en meng met uw handen alles door elkaar. Rooster in de oven in 40 minuten gaar en bruin aan de randjes. Kijk tussendoor: de ene oven is de andere niet. Pas de temperatuur zo nodig aan.

Doe na het roosteren het pompoen-bloemkoolmengsel in een ruime pan. Haal de naaldjes van het takje rozemarijn en gooi het takje weg. Voeg sambal, kokosmelk en bouillon toe. Roer door en laat 5 minuten zacht pruttelend koken. Pureer met de staafmixer of in gedeeltes in de keukenmachine glad. Voeg het citroensap toe, roer door en serveer.