Vijf keer vegetarisch koken: tajine, ovenrisotto en geroosterde bloemkool

Een avond koken zonder vlees of vis? Met deze recepten komt het helemaal goed.

1. Tajine met aardappels, kikkererwten, citroen en olijven

Een hartstikke lekker en simpel recept voor tajine: een vegetarische versie van de beroemde tajine met kip, gezouten citroen en groene olijven.

Ingrediënten voor 4 personen 3 eetlepels olijfolie

2 uien, in dunne ringen

4 knoflooktenen, fijngehakt

1 eetlepel gemberpoeder

1 eetlepel komijnpoeder

2 eetlepels ras el hanout

2 ingelegde citroenen (Marokkaanse supermarkt of van Souq bij AH)

750 gram vastkokende aardappelen, geschild en in partjes

400 gram kikkererwten uit blik, afgespoeld en uitgelekt

100 gram groene en/of paarse olijven

50 gram koriander, grofgehakt

50 gram peterselie, grofgehakt

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Als u een tajine (pan) heeft, gebruikt u die uiteraard. Zo niet, neem een ruime pan met dikke bodem en deksel die in de oven kunnen. Doe de olie, uien, knoflook, specerijen en wat zout in de pan en meng goed. Verdeel over de bodem. Snijd 1 ingelegde citroen fijn en snijd van 1 de schil in stukken. Verdeel over de uien (de pulp van de overgebleven citroen gebruiken we niet), leg daarbovenop de aardappels, kikkererwten, olijven, koriander en peterselie. Bestrooi met zout en schenk 400 milliliter water in de pan. Zet in de oven tot de aardappelen gaar zijn, in ongeveer 45-60 minuten. Geen ovenvaste pan? Stoof hem dan op het vuur.

Serveer met gestoomde couscous of Marokkaans brood.

2. Thaise ovenrisotto

Vlees krijgt eindelijk de prijs die het verdient en wordt met recht een luxeproduct in plaats van vaste prik. Dat schrijf ik niet omdat ik een zwaar vega-evangelie aanhang, maar omdat wij vergeleken met vroeger steeds meer vlees zijn gaan eten, en dat kan wel wat minder. Ik hoop dat die financiële prikkel u en mij daartoe aanzet, en anders kan deze Thaise ovenrisotto u bekeren.

Ingrediënten 2 rode uien

4 tenen knoflook

5 centimeter gember, geschild

4 limoenblaadjes, zonder steel

2 verpakkingen vegetarische kipblokjes

300 gram risottorijst

600 milliliter groentebouillon

400 milliliter lekkere kokosroom (bijv. Aroy-D)

500 gram geroerbakte groene groente (bijvoorbeeld een mix of sperzieboontjes)

2 limoenen, gehalveerd

gefrituurde uitjes, voor erbij

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de ui, knoflook, gember chilipeper en het limoenblad iets kleiner, doe ze in het hakbakje van de staafmixer en hak heel fijn.

Verhit in een braadpan die in de oven past 2 eetlepels arachide- of zonnebloemolie. Bak de vegetarische kipblokjes op hoog vuur 4 minuten tot de randjes bruin kleuren. Schep ze met een schuimspaan uit de pan op een bord. Bak vervolgens de fijngehakte smaakmakers samen met de currypasta 2 minuten. Schep de risottorijst erdoor en bak nog eens 2 minuten. Giet de bouillon en kokosroom erbij en breng aan de kook. Leg de deksel erop en bak 30 minuten in de voorverwarmde oven. Als het goed is zal de rijst daarna gaar zijn, zet hem anders nog even terug in de oven. Proef en breng eventueel verder op smaak.

Serveer in diepe borden en leg er wat geroerbakte groene groente op. Garneer met limoenhelften en gebakken uitjes.

3. Tofu Sando (alternatief voor eiersalade)

Tahoe of tofu is kaas gemaakt van sojabonen, in Japan noemt men het tofu, en in Indonesië tahoe. Het is dus maar net waar men zich in Azië bevindt wat betreft de naam voor één en hetzelfde eiwitrijke product. Tofu is geliefd en wordt veel gebruikt in de Aziatische keuken en door vegetariërs en veganisten.

Ingrediënten voor 2 personen 250 gram zachte tofu of stevige tofu

10 gram bieslook

½ theelepel hot mosterdpoeder (te koop bij de toko)

3 eetlepels Kewpie-mayonaise (of extra rijstazijn)

1 theelepel rijstazijn

zout

versgemalen witte peper

4 witte boterhammen, korsten verwijderd

Bereiding

Doe de tofu in een kom en prak een beetje met een vork. De tofu hoeft niet fijn te zijn, maar een beetje in stukken. Hak de bieslook ragfijn en meng samen met het mosterdpoeder, de mayonaise en de rijstazijn door de tofu. Proef en breng op smaak met zout en versgemalen witte peper.

Beleg de boterhammen met de tofusalade, snijd doormidden en serveer.

4. Granola met tahin en kardemom

Zelfgemaakte granola is wat ik ’s ochtends in mijn yoghurt en havermoutpap strooi. De hoeveelheid suiker kun je zelf bepalen, en ik sta niet in alle vroegte rozijnen uit het pak te plukken. Mijn laatste verslaving is granola met kardemom en tahin.

Ingrediënten voor 1 grote pot 10 kardemompeulen

100 gram havervlokken

100 gram kasha (geroosterde boekweitkorrels, te koop bij natuurwinkels, of neem de dubbele hoeveelheid havermout)

50 gram zonnebloempitten

50 gram amandelschaafsel

50 gram tahin

1 eetlepel ahornsiroop of honing (of meer, naar smaak)

Bereiding

Verwarm de oven op 180 graden. Kneus de kardemom in een vijzel, haal de zaadjes uit de peulen en maal ze fijn.

Doe met de overige ingrediënten in een grote kom en meng goed. Bedek een bakplaat met bakpapier. Verspreid het mengsel over de bakplaat en zet 10 à 15 minuten in de oven, schep in de tussentijd 2 keer om. Haal uit de oven als de granola goudbruin en knapperig is en laat helemaal afkoelen. Wil u wél rozijnen, of gedroogde stukjes vijg/abrikoos/dadel? Voeg die dan nu toe.

Doe in een afsluitbare trommel, bus of pot.

5. Geroosterde bloemkool met yoghurt en harissa-olie

Voor de airfryerrecepten grijp ik vaak naar de gedroogde smaakmakers, omdat die niet zo snel verbranden in het apparaat. Verse fijngesneden ui en knoflook verbranden door hun hoge suikergehalte snel bij temperaturen vanaf 180 graden. In het vegetarische recept van vandaag geeft het uipoeder een lichtzoete tegenhanger aan de aardse koriander en zwarte peper.

Ingrediënten (voor 2-3 personen) 400 g kleine bloemkoolroosjes (van 1 bloemkool)

3 eetlepel olijfolie (geen extra vergine)

1 theelepel gemalen korianderzaad

1 theelepel gemalen zwarte peper

1 theelepel uipoeder

80 g pijnboompitten, geroosterd Voor de harissa-olie 3 eetlepel lekkere olijfolie

1 eetlepel harissa Voor de yoghurtsaus 200 ml Griekse yoghurt (10% vet, gebruik evt. plantaardige)

1 teen knoflook, geperst

½ theelepel zout

½ citroen

Bereiding

Snijd de grotere bloemkoolroosjes iets kleiner, zodat ze allemaal om en nabij even groot zijn. Meng de olijfolie in een grote kom met het gemalen korianderzaad, zwarte peper en uipoeder. Hussel de bloemkool hier goed door. Leg de bloemkool zoveel mogelijk in een enkele laag in het mandje van de airfryer. Bestrooi met zout. Bak de bloemkool 12 minuten op 180 graden.

Meng voor de harissa-olie de olijfolie met de harissa door elkaar. Meng voor de yoghurtsaus in een kom de Griekse yoghurt met de geperste teen knoflook, het zout en een kneep citroensap. Spatel de yoghurt op een serveerbord. Neem de bloemkool uit de airfryer en leg deze bovenop de yoghurtsaus. Strooi de pijnboompitten in het airfryermandje en rooster ze 4-5 minuten op 180 graden tot ze goudgeel zijn. Strooi de pijnboompitten over het gerecht en lepel de harissa-olie erover.

Tip: je kunt in plaats van de airfryer natuurlijk gewoon de oven gebruiken. Verwarm deze dan voor en verleng de baktijd iets.