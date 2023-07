Vijf keer borrelen: jackfruit, artisjok en een mocktail

Nog even buiten zitten voordat je aan tafel gaat? Met deze borrelrecepten geniet je optimaal van de zon.

1. Kentucky fried jackfruit

De structuur van jackfruit lijkt verrassend veel op die van vlees. Veel smaak van zichzelf heeft het niet. Wat persoonlijke, zeker niet ongezonde toevoegingen en het spul kan er heel goed mee door! Vandaag daarom homemade Kentucky Fried Jackfruit.

Ingrediënten voor vier personen 1 blik jackfruit (ca. 225 g uitlekgewicht)

50 g bloem

1 tl korianderpoeder

1/2 tl chilipoeder of cayennepeper

1 tl gedroogde salie

2 el paprikapoeder

2 el uienpoeder

2 el knoflookpoeder

2 el mayonaise

2 el yoghurt

zout/peper

een handje verse bieslook en peterselie

milde olijfolie

Bereiding

Spoel de jackfruit af en haal het vruchtvlees iets uit elkaar. Schep alle kruiden door de bloem. Wentel het vruchtvlees door het bloemmengsel en laat het een half uurtje intrekken. Langer mag ook. Om de een of andere reden hebben wij het een nacht in laten trekken, dat werkte erg goed!

Maak ondertussen een knoflooksaus. Meng daarvoor de mayonaise met de yoghurt. Snipper de knoflook en lepel dat door het mayo-mengsel. Breng op smaak met zout en peper. Snij de peterselie en de bieslook ultrafijn en meng die twee kruiden door de saus. Zet de dipsaus in de koelkast, zodat de smaken lekker op elkaar kunnen inwerken.

Hussel de jackfruit nog even goed door het bloemmengsel voor het bakken. Bak het geheel dan krokant in een laagje plantaardige olie. Presenteer de jackfruit met de dipsaus.

2. Gefrituurde artisjok

Iets gefrituurds wat in de zomer heel lekker is om te eten, maar geen patatje parmezaan heet, zijn artisjokken. Die liggen nu overal. Ze zijn niet al te ingewikkeld om te maken, maar erg imposant als snack of voorgerecht.

Ingrediënten (6 porties) neutrale olie, om in te frituren

6 kleine artisjokken, buitenste bladeren verwijderd en steel afgescheurd, in kwarten

225 gram bloem

100 gram maizena

2 el bakpoeder

500 ml appelcider

aioli of limoenmayonaise, voor erbij

Bereiding

Verhit de olie in een frituurpan of stevig staande wok tot 170 graden. Meng voor het beslag in een kom de bloem met de maizena en het bakpoeder. Klop er met een garde de cider doorheen tot het bijna klontvrij is en een dik beslag vormt; een beetje zoals pannenkoekenbeslag. Giet het beslag in een ovenschaal.

Frituur twee artisjokken per keer: haal ze door het beslag en frummel met je vingers het beslag goed tussen de blaadjes. Frituur de artisjokken 6 minuten in de hete olie tot ze goudbruin en gaar zijn. Schep ze dan uit de pan en laat ze uitlekken op veel keukenpapier. Breng direct op smaak met wat zout en peper. Herhaal met de rest van de artisjokken.

Serveer de artisjokken met wat aioli of citroenmayonaise. Mocht de artisjok nieuw voor je zijn: pel een blaadje en schraap het zachte onderste deel er vanaf. De rest van het droge blad eet je niet.

3. Borrelnoot 2.0

We bogen ons over de betere borrelhap. Zo ontdekten we een huisbereid borrelnootje, verdraaid lekker en met tal van mogelijkheden.

Ingrediënten 1 teen knoflook

zout, peper

of andere smaakmakers zoals paprika- of uienpoeder, cayennepeper

1 ei

bloem, genoeg om de noten in te wentelen

250 g hazelnoten of pinda’s (ongebrand en ongezouten!)

bakolie

Bereiding

Snipper de knoflook. Neem twee diepe borden of schalen. Kluts het ei in het ene bord, doe er de knoflook in plus zout en peper. Of voeg uw favoriete smaak toe. (Wij van Jansen & Jansen willen hier niks zoets propageren, maar dat kan natuurlijk ook, honing of zo.) Doe de bloem in het andere bord. Roer de noten goed door het ei, zodat elk nootje ermee bedekt is, en haal ze daarna door de bloem. Herhaal desnoods deze procedure.

Verwarm olie in een ruime koekenpan en bak op middelhoog vuur onder voortdurend roeren de nootjes krokant en lichtbruin. Blijft er na de borrel iets van over? Bak ze gewoon weer op, dan zijn ze als vers.

4. Venkel-olijfoliekoeken

Een koek met venkelzaad gebakken in olijfolie? Die blijkt hartstikke lekker.

Ingrediënten voor 4-6 personen 120 gram bloem

100 gram volkorenmeel

4 eetlepels venkelzaad

olijfolie om in te bakken

Bereiding

Doe de bloem, het volkorenmeel, het venkelzaad en een flinke snuf zout in een grote kom. Giet er al kloppend met een vork of garde 220 milliliter lauw water bij en roer tot een stevig deeg.

Verhit 3 eetlepels olijfolie in een kleine koekenpan. Schep er, als de olie heet is, wat beslag in en vorm tot een koek. Bak 3-4 minuten tot de onderkant goudbruin is en draai om, bak tot de andere kant goudbruin is. Leg op een met keukenpapier bekleed bord en bak de rest van het deeg.

Eet bij salades, stoofpotten, gebakken groenten, dips, of bestrooi met wat grofzout en eet bij de borrel.

5. Een bijna alcoholvrije mocktail

Janine ontdekte een prima rode martini 0.0 (netto 0.5, maar vooruit). Met onder meer bergamot als ingrediënt, lekker pittig, waardoor je de alcohol niet mist. Ze fabriceerde er een waarlijk lekkere mocktail mee.

Ingrediënten voor 1 mocktail 1 borrelglaasje Martini Vibrante

1/2 passievrucht

sap van 1 sinaasappel

1 tl sinaasappelmarmelade

ijsblokjes

Bereiding

Bijna-alcoholvrije martini is er in drie smaken. Wij namen de variant met de bijzondere vrucht bergamot: een vrij bittere citrusvrucht die je praktisch alleen in Zuid-Italië vindt. De olie wordt onder meer gebruikt voor de productie van earlgreythee en parfums.

Eerder dit jaar was het de tijd van de bittere sinaasappels, waar Janine een sapje van had getrokken. Die bittere zijn er nu niet, dus moet het anders. Kook het gezeefde sap van een sinaasappel samen met de marmelade in en laat het afkoelen.

Neem uw mooiste cocktailglas. Schenk er een borrelglaasje van de betreffende martini in. Halveer een passievrucht en roer het vruchtvlees door de martini. Voeg er het sinaasappelsap aan toe en flink wat ijsblokjes. Een halve sinaasappelschijf of een -schil op de rand van het glas maakt het drankje extra feestelijk.