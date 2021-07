Venkel-pastinaaksoep met makreel

Elke week plaatst Trouw een recept dat door een lezer naar recepten@trouw.nl is gestuurd. Deze week een recept van Manjo van Boxtel.

In de supermarkt kijk ik altijd naar producten die zijn afgeprijsd omdat ze tegen de uiterste verkoopdatum zitten. Niet alleen kijk ik als echte Hollander natuurlijk naar voordeeltjes, ik vind het ook zonde om goede etenswaren weg te gooien omdat ze niet op tijd verkocht zijn. Niet alles kan worden ingevroren voor de voedselbank en wat doet zo’n winkel dan met die producten?

Bij toeval stuitte ik op de website van Too good to go. Via een app krijgen geïnteresseerden een berichtje wanneer winkels in de buurt boodschappenpakketten over hebben. Je claimt een pakket, betaalt via de app en aan het einde van de dag haal je het pakket op. Wat erin zit is een verrassing, je weet alleen dat je voor 5 euro boodschappen krijgt die 15 tot 18 euro waard zijn.

Ik raakte al snel verslaafd en moet mezelf inhouden om niet meer te kopen dan dat ik verwerken kan. Het leukste van die pakketten vind ik dat ze mij aan het experimenteren zetten. Alles invriezen kan niet, mijn uitdaging is dus om er iets van maken dat wél ingevroren kan worden. Als ik dan laat thuiskom van mijn werk of als er onverwacht mensen blijven eten, heb ik in no-time een lekkere maaltijd op tafel.

In het pakket van deze week zat naast salade en fruit ook pastinaak, venkel, kruimige aardappel, makreel en zure room. De salade en fruit gaan zo wel op, van de rest maakte ik een stevige maaltijdsoep met vis. Lust je geen vis, eet je vegan of wil je niet zo’n stevige soep, dan pas je dat gewoon aan. Zonder de aardappels is het bijvoorbeeld een gewoon soepje, een voorgerecht voor 6 tot 8 personen.

Ingrediënten voor 4 borden maaltijdsoep

• olie of roomboter

• 1 flinke sjalot

• 2 pastinaken

• 2 venkelknollen

• 150-200 gram kruimige aardappelen

• 300 gram gerookte makreelfilet, zonder huid of graat

• kruidenbouillonblokjes voor 1,5 l.

• 1 theelepel anijspoeder

• 1 theelepel venkelpoeder

• 1 theelepel zoethoutpoeder

• peper uit de molen

• 1,5 liter water

• eventueel 100 ml. room

Bereiding

Pel de sjalot en schil de pastinaken en aardappels. Snij alle groenten en de aardappelen in stukken.

Verhit in een grote pan de olie of boter en fruit de sjalot aan. Voeg de aardappelstukken toe en bak deze even mee. Doe de venkel, de pastinaak en de kruiden (behalve de peper) erbij en laat deze even meesmoren, let op dat er niets aanbrandt. Voeg vervolgens het water en de bouillonblokjes toe, doe een deksel op de pan en kook het geheel gaar.

Intussen pluk je de makreel in stukken en verwijder je eventuele graten. Als de groenten gaar zijn maak je de soep fijn met een staafmixer. Voeg de makreel toe. Maal er flink wat peper overheen, voeg eventueel room toe, roer goed door en proef. Eventueel kun je meer kruiden of wat zout toevoegen.

Serveer de soep in vier borden en geef er grof boerenbrood bij. Zelfgemaakte knoflookcroutons smaken er ook prima bij. Smakelijk eten!