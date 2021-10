Venetiaanse erwtjes: gestoofd en als dip

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

De glinstering op het groenblauwe water, de gondeliers met hun streepjestruien, de versierde gebouwen aan de kanalen… Venetië was overweldigend mooi, maar ook alweer overweldigend druk. Hoewel je nog altijd verlaten stegen kunt vinden, deden veel straten en pleinen me aan de Efteling denken.

Gelukkig was ik afgereisd met een lange lijst aan getipte eetadresjes, zodat ik alleen maar heel lekker heb gegeten. (Wie ook gaat: kijk op de site ciaotutti.nl en vermijd restaurants waar ze gerechten uit andere delen van het land serveren, zoals carbonara, pesto en lasagne, want zo’n plek richt zich enkel op toeristen).

Bijzonder zijn de cichetti, zeg maar de Venetiaanse tapas, die je in alle bars kunt vinden en eet met een glas Spritz of Ombra (witte wijn). Stukjes brood met baccalà (gezouten vis), ansjovis of sardientjes met zoetzure uien (sarde in saor) bijvoorbeeld, en gehaktballetjes, gegrilde aubergine, gekookte artisjokharten en gefrituurde courgettebloemen.

Ook Venetiaans is de Bellini: een glaasje perzikpuree met prosecco. Maar ja, daar heeft u geen recept voor nodig, net zomin als voor de typische pasta bigoli in salsa, want dat is vrijwel gelijk aan het recept voor uienpasta dat ik laatst gaf: vervang de parmezaan door ansjovis.

Nee, ik stel voor dat we eens kijken naar erwtjes op z’n Venetiaans, met een gesmoord uitje en peterselie. Ik kreeg het als bijgerecht, maar ook gepureerd op een stukje brood met een garnaaltje erop als cichetto. Lekker voor de borrel of op brood tijdens de lunch.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 eetlepels roomboter of olijfolie

• 1 ui, in dunne ringen

• 350 gram doperwten uit de diepvries (niet ontdooid)

• handje platte peterselie, fijngehakt

• voor de dip: paar blaadjes verse munt en eventueel gekookte garnalen/plakjes gekookte ham/stukjes parmezaan /cherrytomaatjes

Bereiding

Verwarm de boter of olijfolie in een koekenpan en bak er de ui op laag vuur in tot hij zacht is, in zo’n 10 minuten. Voeg de erwtjes, 100 milliliter water en zout toe en stoof afgedekt 10 minuten. Schep er de peterselie door.

Serveer de helft zo, als bijgerecht, en pureer de andere helft met de munt met een staafmixer tot puree voor op brood of toastjes. Extra feestelijk om op elk toastje een garnaal, een stukje ham, kaas of een half cherrytomaatje te leggen.