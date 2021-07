Vegan chocomousse met aquafaba

Foodspecialist Natasja Kilerciyan runt haar eigen cateringbedrijf. Ze kookt graag eten dat mensen intens genot geeft en tegelijkertijd verbindt.

Pas geleden besloot ik om naast mijn borrelboxen ook een vegan variant te introduceren. Hier zat natuurlijk ook een lekker toetje bij, zoals alle andere rijkgevulde borrel boxen die ik wekelijks aanbiedt aan mijn vaste en nieuwe hongerige proevers. Voordat ik een box introduceer ben ik vaak dagenlang aan het experimenteren, passen, meten en proeven in mijn productiekeuken. Mijn gerechten mogen pas gedeeld worden, als ik ze zelf goed genoeg vindt. In mijn beleving betekent dit dat je ervan blijft eten, terwijl je eigenlijk al een volle maag hebt. Vandaar dat ik nu deze vegan chocolademousse wil introduceren. Deze wordt dus gemaakt zonder rauwe eieren en slagroom. En toch is deze mousse zo lekker luchtig.

En het wonderproduct dat erin verstopt zit heet ook aquafaba!

Aquafaba is het vocht wat je vindt in blikken of potten kikkererwten. Helemaal plantaardig dus! Je kunt dit verkrijgen door kikkererwten te laten uitlekken, maar je kunt tegenwoordig ook losse flesjes aquafaba kopen. Ik gebruik zelf ontzettend veel kikkererwten tijdens het bereiden van mijn gerechten. Dat ik het vocht hiervan kan gebruiken is een win-winsituatie qua voedselverspilling.

Wist je ook al dat je met het vocht van een blik of pot kikkererwten andere hele mooie dingen kunt doen? Je kunt er meringues mee bakken of het opkloppen als eiwit. Het enige wat ik van je vraag is om wat meer geduld te hebben met het kloppen van de aquafaba in vergelijking met echte eiwitten.

Ingrediënten voor 4 porties

• 150 gram 70% cacao pure chocolade

• 50 gram 70% cacao pure chocolade (voor het chocoladeschaafsel)

• 120 gram aquafaba (vocht uit 1 blik/pot kikkererwten)

• 2 theelepels sap van een verse citroen

• 100 gram kristalsuiker

• 2 theelepels vanillesuiker

• kokosroom (dikke gedeelte uit een blik kokosmelk)

• 150 gram aardbeien

Bereiding

Verwijder de kronen van de aardbeien en snijd ze doormidden. Schaaf de chocolade van 50 gram met een kaasschaaf om er chocoladeschaafsel van te maken. Maak de kokosroom door het vette, bovenste gedeelte van een blik kokosmelk af te scheppen en dit met een mixer op te kloppen als slagroom (bewaar deze ondertussen in de koelkast, totdat je mousse ook helemaal klaar is)

Smelt de chocolade in de magnetron of au-bain-marie. Klop de aquafaba op met het citroensap, met een handmixer. Doe dit zeker 10 minuten. Voeg na 10 minuten beetje bij beetje het suiker toe terwijl je blijft mixen. Roer de vanillesuiker erdoor. Schenk de gesmolten chocolade erdoor en mix dit met een lepel of spatel.

Laat je mousse minimaal 3 uur opstijven in de koelkast. Garneer vlak voor het serveren de chocolademousse met kokosroom, aardbeien en chocoladeschaafsel.