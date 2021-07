Foodspecialist Natasja Kilerciyan runt haar eigen cateringbedrijf. Ze kookt graag eten dat mensen intens genot geeft en tegelijkertijd verbindt.

Als foodspecialist praat ik, zowel zakelijk als privé, graag lang en gepassioneerd over eten. De laatste tijd betrap ik mezelf er zelfs op dat ik in gedachten vind dat een gerecht umami is. Voordat ik offi­cieel als warrig wordt bestempeld, wil ik eerst even toelichten van umami nou betekent.

Iedereen kent de vier basissmaken zoet, zuur, bitter en zout. En we weten ook allemaal hoe deze smaken. Maar er is nog een vijfde smaak die umami heet. Het woord umami is Japans en betekent ‘heerlijke smaak’. Deze heerlijke smaak moet je interpreteren als de ideale hartige smaak. De term werd uitgevonden door chemie-hoogleraar Kikunae Ikeda.

Umami is dus de hartigheid van eten. Een voorbeeld hiervan is Parmezaanse kaas. Verbeeld je eens dat je een stukje Parmezaanse kaas op je tong zou leggen. Wat proef je dan allemaal? De kaas is zout en vettig, maar smaakt tegelijkertijd ook vol en hartig. Dat is die umami-smaak. Deze smaak vind je vaak terug in kazen, vlees en gefermenteerde producten. Voorbeelden hiervan zijn paddenstoelen met een sterke smaak, zoals shiitake. Of vis, zoals verse zalm, tonijn, makreel en ansjovis.

Dus eigenlijk zijn we stiekem allemaal fan van de smaak umami, want er zit vast wel een favoriet tussen al deze gerechten die bomvol umami zijn. Van biefstuk tot kimchi, van spaghetti bolognese tot mijn umami-frietjes met zeewierzout: in bijna alle lekkere, hartige gerechten speelt umami een verborgen hoofdrol.

Deze week deel ik mijn favoriete frietjes met een vijfde smaak met jullie, waarbij de saus van mijn frietjes ook umami is.

Ingrediënten voor 4 personen • 2 norivellen

• 20 gram geraspte Parmezaanse kaas

• snufje zout

• 800 gram friet (diepvries, verse of huisgemaakt)

• 3 bosuien Voor de saus

• 4 eetlepels mayonaise

• 1 eetlepel mosterd

• 1 eetlepel honing

Bereiding

Snijd eerst de bosuien in dunne reepjes. Maak dan het zeewierzout. Hier kun je het beste een keukenmachine voor gebruiken. Als je geen keukenmachine hebt, kun je de vellen ook heel fijn hakken met een keukenmes. Scheur de norivellen in kleine stukjes en vermaal ze tot een fijn poeder in de keukenmachine en meng dit met het snufje zout. Leg dit even aan de kant.

Voor de saus meng je de drie ingrediënten goed door elkaar heen.

Als de frietjes klaar zijn, bestrooi je ze meteen met het zeewierzout. Daarna garneer je de frietjes met de bosuien en de Parmezaanse kaas.