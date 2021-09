Surinaams-Hindoestaans troostgerecht

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.

Ik heb lang nagedacht over het recept van deze week omdat er zoveel gebeurd is. Allereerst was het plotseling volop zomer; dat nodigt uit voor een zomerse salade. Tegelijkertijd was de president van Suriname op bezoek in Nederland. Vrijdagavond sprak hij zijn Anton de Kom-lezing uit, waarin hij op verschillende manieren sprak van eenheid in verscheidenheid. En die verscheidenheid was er zeker: buiten lieten demonstranten zich nadrukkelijk horen.

Een van de fijne dingen van een keukentafel – mijn keukentafel – vind ik dat iedereen daar van alles mag vinden. Zo hoop ik dat de demonstranten en de regering-Santokhi elkaar aan menig keukentafel zullen treffen.

Maar daarmee had ik mijn recept voor vandaag toch nog niet gevonden, want de volgende gebeurtenis diende zich al aan: met mijn kinderen heb ik afscheid moeten nemen van onze dierbare hond Marley. Hij was al op leeftijd met de nodige kwalen. Maar oud of niet, afscheid is afscheid. Ook hier speelde de keukentafel een cruciale rol: we haalden herinneringen op aan de mooie tijden samen. Op zo’n moment kan voedsel troostrijk zijn, en toen ik me dat bedacht, wist ik dat vrijdagavond een engeltje mij het recept al had ingefluisterd: Lilian heet deze engel en ze zei me “Dal met bloemkool vind ik hét gerecht dat troost biedt”. Dus dat is het geworden.

Eigenlijk best grappig: ook de ingrediënten van dit gerecht zou je ‘eenheid in verscheidenheid’ kunnen noemen. De Hollandse bloemkool en spliterwten combineren in smaak en mondgevoel heerlijk met de komijn en masala. Maak gerust een dubbele portie: de volgende dag als lunch is het heerlijk of bewaar het in de vriezer. Dit recept is veganistisch.

Ingrediënten voor 4 personen • 400 gram gele spliterwten, gewassen en minimaal 1 uur geweekt in water • ½ theelepel zout • 1½ theelepel masala • 5 tenen knoflook, geperst • 1 ui, gesnipperd • ½ theelepel komijn • 1 eetlepel ghee (geklaarde boter) • 200 gram bloemkool, in roosjes • 1 madam-jeanette-peper, gaaf

Bereiding

Giet het weekwater van de spliterwten weg en spoel de erwten onder stromend koud water. Breng 800 milliliter water met zout, 1 theelepel masala, 3 tenen knoflook en de helft van de ui aan de kook. Doe het deksel op de pan en kook 35 minuten op laag vuur. Als het goed is zijn de erwten nu zacht geworden. Roer het mengsel door elkaar.

Verhit een koekenpan en rooster daarin de komijn zodat de geur vrijkomt. Verhit in een koekenpan de ghee, fruit daarin de andere helft van de ui en resterende knoflook en voeg de komijn en ½ theelepel masala toe. Roerbak kort en voeg het aan de erwten toe. Doe de bloemkoolroosjes en madam-jeanette erbij en stoof op laag vuur 3 tot 5 minuten.

Verwijder voor het serveren de madam-jeanette. Let erop dat de peper heel blijft. Lekker met rijst of rotiplaat.