Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Op het alsmaar uitdijende supermarktschap met vleesvervangers zag een van ons eens spinazieburgers liggen. Ze dook subiet op het etiket, reuzebenieuwd welke ingrediënten er zoal in zaten. De uitkomst verdiende geen schoonheidsprijs: veel meel en, ja hoor, palmolie (verzadigd vet en milieuonvriendelijk), dan blijft het lekker lang goed. Verder nog wat melkpoeder, gist en vooral zout. Het gehalte spinazie kwam niet boven de 50 procent uit. Veel verzadigd vet dus, en ook niet weinig arme koolhydraten, onder meer in de vorm van suiker. Plus: bepaald niet voordelig. Tot zo ver de reclame voor dit sympathieke product.

Wel bizar, trouwens: waarom zou je als vegetariër spinazieburgers, -schnitzels of -worsten willen eten? Waarom moeten naam, vorm en vaak ook smaak alsnog aan vlees doen denken? Zoiets verbaast ons tamelijk. En dan gaat dit nog maar over taal- en andere franjes, niet over welzijn, milieu en/of geld. Mensen die geen vlees meer willen eten doen dat vaak met goede bedoelingen. Lopen ze door de winkel, denken ze: ah, dat klinkt lekker en gezond zeg, een spinaziebúrger! Betalen ze daar een hoofdprijs voor, en zijn ze helemaal niet zo goed bezig, voor zichzelf en hun medemensch.

Gelukkig zijn wij daar, redders in de nood. Speciaal voor u hebben we veel gezondere en lekkerdere spinaziebeignets gefabriekt. Een berekening uit de losse pols leert ons dat die heel wat meer eiwitten bevatten (ongeveer 8 gram tegenover 4), 5 gram vezels (tegenover praktisch nul) plus aardig wat prima onverzadigde vetten, per persoon.

Ingrediënten voor vier personen

• 1 ui

• 2 knoflooktenen

• bakolie

• 100 g edamame of witte bonen

• 250 g spinazie

• 75 g taleggio of andere goed smeltende kaas

• 25 g Parmezaanse kaas

• 2 eetlepels bloem

• zout, peper, (versgeraspte) nootmuskaat

• flink wat panko (Japans paneermeel)

Bereiding

Snipper de ui en de knoflook, bak ze in de olie lichtbruin en voeg de edamame toe. Blijf roeren. Was de spinazie en knijp die heel goed uit. Doe nu steeds een handje spinazie in dezelfde pan, tot alle spinazie geslonken is. Laat het mengsel goed uitlekken in een zeef, druk het ook nog even uit met de bolle kant van een lepel. Doe het in een kom. Snij de taleggio fijn en meng dit door het spinaziemengsel, evenals de bloem en de Parmezaanse kaas. Breng op smaak met zout, peper en nootmuskaat.

Vul een diep bord met de panko. Gewoon paneermeel kan natuurlijk altijd, maar panko is lekkerder. Maak met behulp van twee lepels bolletjes van het spinaziemengsel en rol ze door de panko. Doe dit een paar keer, zodat u een mooi laagje paneermeel krijgt. Er moeten 12 tot 15 prachtbeignets van te maken zijn, die u even bakt in de olie. Aan beide kanten laten bruinen en klaar zijn uw écht voedzame en smakelijke spinaziebeignets (-burgers, -ballen, whatever)!