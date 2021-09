Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Cholesterol: een technisch ogend en klinkend woord dat riekt naar ellende. Decennia geleden al kwam het aan bod in reclames voor smeersels voor op brood en zo. Annemieke leerde tijdens haar studie geneeskunde en later als cardioloog in opleiding dat cholesterol een niet te onderschatten rol in ons lichaam speelt. En dat het inderdaad om best complexe materie gaat. Er zijn verschillende soorten cholesterol, goede en slechte. Het gehalte slechte cholesterol, LDL geheten – met de ‘L’ van loser – ontwikkelt zich al vanaf onze jonge jaren. De periode van 18 tot 30 jaar, je eetpatroon dan, is daarbij essentieel. Dus hoezo pas gaan nadenken over je cholesterol als je tegen de 60 loopt? Niks daarvan.

Wat kunnen we doen om ons peil slechte cholesterol zo laag mogelijk te houden? Vanaf jonge leeftijd letten op wat je eet, dus. Onverzadigde vetzuren en genoeg vezels, weinig verzadigd vet.

Dat noten gezond zijn is inmiddels bekend. Dagelijkse kost, idealiter, ongebrand en ongezouten: vol vezels, onverzadigde vetzuren, prima bestrijders van de bad guys die LDL heten. Beperk de porties wel tot zo’n 35 gram, want noten bevatten veel calorieën. Dit schreven we al wel eerder, inderdaad, maar we kunnen het niet genoeg benadrukken. Walnoten zijn het gezondst, daar zit behoorlijk wat van een bepaald omega 3-vetzuur in, alfalinoleenzuur, ook wel ALA genoemd. Het zit in plantaardige producten zoals walnoten, lijnzaad, postelein, spinazie en peulvruchten. Je LDL wordt er bang van, top. De andere omega 3-vetzuren, EPA en DHA, zitten vooral in vette vis.

Maar vandaag hebben we het over ALA. Daarom maken we een ALA-variatie op het thema spanakopita, u weet wel, dat bekende Griekse gerecht: een spALAkopita, met excuses voor de slechte woordgrap. We gebruiken er spinazie voor, walnoot en de topper onder de ALA-leveranciers: lijnzaadolie. Ons gerecht van vandaag bevat trouwens ook feta, maar veel minder dan het Griekse origineel. In kaas huist verzadigd vet en slechte cholesterol. Daarom gebruiken we minder feta en mengen ’m met ricotta, een magere kaas.

Ingrediënten voor 4 personen

• 5 blaadjes filodeeg

• 450 g spinazie

• 1 bosje raapsteeltjes (100 g), postelein of waterkers

• 1 ui

• 2 knoflooktenen

• 100 g walnoten

• bakolie (rijst- of gewone olijfolie)

• 3 eieren

• 150 g feta

• 100 g ricotta

• beetje lijnzaadolie

• zout, peper en (verse) nootmuskaat

• evt. wat bloem

Bereiding

Haal de filodeegblaadjes uit de diepvries en laat ze op kamertemperatuur komen. Verhit de oven tot 200 C. Was de spinazie en de raapsteeltjes goed en wring ze uit. Breek of hak de gepelde walnoten in stukjes. Snipper de ui en de knoflook en bak de stukjes in bakolie in een wok; we bakken zo de spinazie en de raapsteeltjes mee. Maar eerst de walnoten, dan de spinazie en de raapsteeltjes.

Klop de eieren los en verkruimel de feta en de ricotta erin. Breng op smaak met zout en peper en vers geraspte nootmuskaat. Laat het spinaziemengsel uitlekken. Duw het goed aan in een zeef en meng het door het eimengsel. Ziet het er erg nattig uit, roer er dan een beetje bloem door. Voeg in elk geval een scheutje lijnzaadolie toe.

Vet een bakvorm in en beleg die met drie blaadjes filodeeg. Besmeer elk blaadje met een beetje olie (geen lijnzaad). Vul de vorm vervolgens met het spinazie-ei-en-nog-veel-meermengsel en bedek dat charmant met de resterende twee filoblaadjes. Smeer de bovenkant in met een beetje olie en bak de spALAkopita in drie kwartier gaar in de oven.