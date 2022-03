Snijbiet-camemberttaart

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

Onlangs wonnen Marleen Willebrands en Christianne Muusers met hun boek Het excellente kookboek van doctor Carolus Battus uit 1593 de Joop Witteveenprijs, voor de beste publicatie over voedselgeschiedenis in de Lage Landen. Inmiddels heeft Willebrands weer een nieuw boek uit. Wederom een kloek werk over smaken, ingrediënten, kooktechnieken en keukenattributen, ditmaal over de 17de eeuw en wel aan de hand van het enige kookboek uit de Noordelijke Nederlanden uit die eeuw: De Verstandige Kock.

Het boek was deel van een bundel handleidingen voor de rijke bewoners van buitenhuizen, waar ze in de zomer verbleven om aan de drukte en stank in de steeds groter wordende steden te ontsnappen. Met het boek leerden ze over het bijhouden van een moestuin, slachten van vee, maken van huismiddeltjes en het houden van bijen. Het dunne kookboek vertelde aan het eind wat te doen met de opbrengst van de eigen landerijen. Een salade van sla, kool en kruiden bijvoorbeeld, gebraden snoek en ‘Spaensche hutspot’ van vlees, boter, peterselie, ei en citroensap. Willebrands hertaalde, introduceerde en verklaarde in De Verstandige Kock zeer uitgebreid; kunsthistorica Alexandra van Dongen schreef over de 17de-eeuwse keukeninrichting en Manon Henzen van historisch kookatelier eet!verleden bewerkte twintig recepten voor de keuken van nu.

Al bladerend blijft mijn blik hangen op het recept voor kerveltaart. Niet hartig maar zoet, met boter, krenten, suiker, eieren, kaneel en rozenwater. In andere kookboeken uit de vroegmoderne tijd zie je vergelijkbare zoete taart met spinazie of snijbiet – in Marseille kun je nog steeds een tourte aux blettes sucrée vinden. Ik hou meer van hartige taart, zoals deze eenvoudige versie met camembert en pijnboompitjes.

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 gram snijbiet of spinazie

• 1 grote ui

• 2 knoflooktenen

• 2 eetlepels olijfolie

• zwarte peper

• 9 plakjes bladerdeeg uit de vriezer

• 2 eieren + scheut room

• 150 gram camembert, in stukjes

Bereiding

Gebruikt u snijbiet? Scheur dan het blad van de steeltjes. Was beide goed, apart van elkaar, en snijd de stelen in stukjes en de bladen in dikke repen. Breng een pan met een beetje gezouten water aan de kook, kook de snijbietstelen 2 minuten, voeg het blad toe en kook nog 3 minuten mee. Gewassen spinazie kan direct in de pan, en 3 minuten koken. Giet af in een vergiet en laat goed uitlekken.

Snipper de ui en snijd de knoflook in plakjes. Bak de ui zachtjes in de olijfolie tot zacht. Voeg de knoflook toe, bak 2 minuten mee en doe dan de snijbiet of spinazie erbij. Bak al omscheppend een paar minuten mee en breng op smaak met wat zout en peper.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de plakjes bladerdeeg op een met bakpapier bekleed ovenplateau en laat een beetje ontdooien tot u de plakjes aan elkaar kunt duwen om zo een bodem te vormen. Verspreid het groentemengsel erover. Kluts het ei los met de room en schenk erover. Verdeel de camembert over de taart en bestrooi met de pijnboompitten. Zet 20-30 minuten in de oven tot de bodem gaar is. Pas op dat de pijnboompitten niet verbranden. Gebeurt dat wel, dek dan af met zilverfolie. Serveer met een bonensalade.