Sla met karnemelksaus en hardgekookte eieren

Elke week plaatst Trouw een recept dat door een lezer naar recepten@trouw.nl is gestuurd. Vandaag een recept van Nieske Visser uit Huissen.

Karnemelk, je houdt ervan of niet, een tussenweg lijkt niet mogelijk. De smaak ervan is puur en zuur. Unieke en gezonde eigenschappen, maar karnemelk is steeds minder populair. Er zijn veel uitgesproken karnemelkhaters.

Mijn ouders, beiden begin jaren dertig geboren, groeiden op in traditionele boerengezinnen in Salland, geografisch gezien een driehoek in het westen van Overijssel met een eigen dialect.

Zelfs als het ware karnemelkhaters betrof

Alhoewel ze het wel goed kon (haar rodekool, mmmmm!), hield mijn moeder niet zo van koken. Dit traditioneel Sallandse boerengerecht – in dialect sloat met karnemelksnat en eier genoemd – maakte ze wel graag. Bij ‘nieuwe’ familieleden, de aanhang van haar zes kinderen, de tien kleinkinderen en later ook weer de partners daarvan, kwam ze steevast met dit recept op de proppen. Giechelend met lachende pretoogjes en veel verhalen, ook als het ware karnemelkhaters betrof. Ze durfden het enthousiasme van mijn moeder niet te weigeren en terecht: de zure soms zelfs wat wrange smaak van karnemelk is in deze saus onherkenbaar zacht, fris en zelfs romig geworden. Iedereen aan wie ze het voorzette lustte het en verwierf daarmee een stempeltje: ‘goedgekeurd door de familie van Vissers’.

Ik stel me zo voor dat het ’s middags gegeten werd op een warme zomerse dag, waarop iedereen ingezet werd om te helpen bij het hooien. Het is snel klaar en erg smaakvol, grotendeels tevoren te bereiden, je mengt alles gewoon op je bord door elkaar. Het ziet er wellicht wat merkwaardig uit maar de smaak van de uitgebakken spekjes (knapperig en hartig) in de romige zachtfrisse saus combineert goed met de pure smaak en verschillende texturen van aardappelen, hardgekookt ei en sla.

Ingrediënten voor vier personen

•6-8 eieren, hardgekookt en gepeld

•1 kilo nieuwe, iets kruimige aardappelen, gekookt, zout niet nodig

•1 flinke krop (boter)sla, gewassen en fijn gesneden, niet aangemaakt

Voor de saus:

•ongeveer 6 à 8 eetlepels bloem

•250 gram (mag ook minder/meer) dobbelsteentjes gerookt spek (goede kwaliteit van de slager)

•1 liter karnemelk, (liefst biologisch voor de pure smaak)

Bereiding

Bak de spekjes zachtjes uit in een braadpan zonder deksel (anders worden ze gekookt en minder knapperig). Schep met een schuimspaan de spekjes eruit en roer met een garde zo’n 6 à 8 eetlepels bloem door het spekvet. Goed roeren tot de bloem door het vet is opgenomen (alsof je een roux maakt). Giet beetje bij beetje de karnemelk erbij.

Blijf steeds roeren of je leven ervan afhangt, want je wilt echt geen geschifte karnemelk, klontjes in de saus of dat de hele zaak aanbrandt. Desnoods wat extra water toevoegen wanneer je de saus te dik vindt. Geen kruiden (nee, ook geen peper) of zout nodig. De spekblokjes door de saus roeren en serveren met gekookte aardappels, sla en hardgekookte eieren.