Saotosoep zonder taugéwortels

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.

Begin september schreef ik hier dat ik Marieke met een grote glimlach op haar fiets zag stappen, op weg naar de kookboekenwinkel Mevrouw Hamersma. Wat ik toen niet vermeld heb, is dat een deel van die glimlach te danken was aan het vooruitzicht op saotosoep van haar favoriete Surinaams-Javaanse eethuisje Lelydorp om de hoek bij Hamersma. Maar die glimlach was weg toen ik haar later in de winkel aantrof: Lelydorp was tot eind september gesloten.

Dus u begrijpt – of niet – dat we afgelopen zaterdag saotosoep hebben gegeten.

In de ingrediëntenlijst ziet u ‘taugé, bruine worteltjes verwijderd’. Dat is nou typisch Creools Surinaams. Vroeger begon taugé schoonmaken met wassen in ruim water; de groene velletjes kwamen vrij en waren gemakkelijk van het wateroppervlak te scheppen. Tegenwoordig is dat klusje al gedaan, waarmee voor veel koks de taugé gebruiksklaar is. Creolen ontdoen elke kiem van het bruine worteltje. Dat maakt voor de smaak niet uit, maar wel voor de houdbaarheid van de taugé. Laatst at ik met mijn nicht Susan saoto en slechts een kort oogcontact was voor ons voldoende: de taugéwortels waren niet verwijderd. Het is een klusje, dat is waar. Maar wij hebben tijdens het koken altijd wel wat te bespreken, waardoor het een prettig klusje voor vele handen wordt.

Ingrediënten

• 1 kg kip, met bot en vel

• 1 limoen of 100 ml azijn

• 1 stukje laos, ongeveer 2 cm

• 4 salemblaadjes (optioneel)

• 2 stengels citroengras, witte harde deel platgeslagen

• 1 ui, buitenschil verwijderd en gewassen, gehalveerd

• 2 kleine tenen knoflook, platgeslagen

• 2 takjes selderie, grof gesneden

• 6 pimentkorrels

• 1 theel. zwarte peper

• 1 theel. zout

Saus

• 100 g zoete ketjap

• ¼ agiuma peper, fijngehakt

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 theel. azijn

Garnituur



• 1 pak rijstvermicelli voor de gebakken mihoen

• 2 eetl. olie

• 100 g gebakken uitjes

• 25 g dunne aardappelstokjes

(of koop deze ingrediënten samen in een kant-en-klare saotosoepmix, bij de toko of in de supermarkt)

• 200 g taugé, bruine worteltjes verwijderd

• 4 eieren, hardgekookt en gehalveerd

• 1 takje selderie, fijngesneden

Bereiding

Vermeng water en limoen en was daarmee de kip. Hak de kip in 3 tot 4 stukken. Breng in een ruime soeppan 1½ liter water met de kip, laos, salamblaadjes, citroengras, ui, knoflook, selderie, pimentkorrels, zwarte peper en zout aan de kook. Zodra de soep kookt deze op laagste vuur 1 uur laten trekken. Kom niet in de verleiding om het vuur te verhogen. Hoe trager de soep trekt, des te lekkerder het eindresultaat en de kans is groot dat u dan geen bouillonblokje nodig heeft. Verwijder de kip uit de pan en laat deze afkoelen tot handwarmte zodat u vel en bot kunt verwijderen. Pluis het kipvlees en doe het terug in de pan.

Breng ketjap, peper, knoflook en azijn in een pannetje aan de kook en laat het 2 minuten doorkoken. Laat afkoelen tot gebruik.

Verhit de olie in een wok of koekenpan en bak de rijstvermicelli op hoog vuur in 4 seconden.

Verdeel de rijstvermicelli, taugé, eieren, gebakken uitjes, selderie en aardappelstokjes over vier borden. Schep er de kippenbouillon erover en geef ieder er een apart bordje Surinaamse rijst bij. Zet de ketjapsaus op tafel.