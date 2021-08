Risotto-my way met bietjes

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Hoewel ik bij mij thuis een strikt zangverbod opgelegd heb gekregen (man en kinderen vinden dat ik vooral erg schreeuw), wil dat niet zeggen dat ik me daaraan hou. Mijn man is nogal van het plaatjes draaien en soms komt Frank Sinatra voorbij. Het nummer My Way is om mee te galmen beslist een van mijn favorieten: niets zo heerlijk als eens flink uit te halen bij de zin ‘I did it my wááááááááááááááááy……..!’.

Hoewel het hier gaat over iemand die tevreden terugkijkt op zijn leven, onderschrijf ik het I did it my way-idee van harte. Op het gebied van koken gelden er soms regels, over hoe het hoort en hoe het moet. Dat geldt vooral voor klassieke gerechten die je volgens een bepaalde traditie dient te maken. Neem risotto, het Italiaanse rijstgerecht. De traditie schrijft voor dat je na het fruiten van de sjalot en de rijstkorrels deze afblust met wat wijn en dan telkens, al roerend lepel voor lepel hete bouillon toevoegt. En dat 18 minuten lang, want zoveel tijd kost het om de rijst te garen.

Ongehoorzaam als ik ben, doe ik het volkomen anders. In feite kiep ik alles in de pan en drink in die 18 minuten zelf vast een glas wijn en ga lekker zitten. Zo schuif ik 18 minuten later volkomen relaxt aan tafel. Ik noem het relaxte risotto, maar u mag daar uiteraard vanaf wijken.

Laten we afspreken dat we ons in het algemeen aan de regels houden, maar de risottoregels wat mij betreft aan onze laars lappen, want en dát is misschien nog wel het belangrijkste: het resultaat is verrukkelijk! De zonnebloempitten in gebruinde boter geven het een zeer aangename bite en zorgen voor extra eiwit.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 vacuümpak (biologische) voorgegaarde bietjes

• 2 x 50 gram plantaardige boter

• 1 rode ui, fijn gesnipperd

• 200 gram risottorijst, bijvoorbeeld arborio

• 100 ml rode wijn

• 650-700 ml groentebouillon, zelfgemaakt of van blokjes

• 45 gram geraspte vegan kaas

• 100 gram zonnebloempitten (gepeld)

• ½ citroen, uitgeperst

• versgemalen peper

• 2 eetlepels gehakte bieslook

• 1 citroen in vieren

Bereiding

Rasp de bietjes op een grove rasp. Verhit in een grote koekenpan 50 gram boter en bak de zonnebloempitten af en toe omscheppend, goudbruin en knapperig in 3-5 minuten. Doe het gas uit en zet de pitten weg.

Smelt ondertussen 50 gram boter in een pan met dikke bodem met deksel. Fruit de ui 5 minuten. Voeg de rijstkorrels toe en roerbak 1-2 minuten mee, tot alle korrels glanzen. Voeg de wijn toe. Roer door en voeg de bietjes en alle bouillon in één keer toe. Breng aan de kook en zet de warmtebron laag. Plaats het deksel op de pan. Zet de kookwekker op 18 minuten en ga lekker zitten met een glaasje wijn.

Als de wekker gaat zet u de warmtebron onder de zonnebloempitten weer even zachtjes aan. Roer de risotto door, schep het citroensap, de geraspte vegan kaas en wat peper erdoor. Verdeel over 4 diepe borden, bestrooi met bieslook en verdeel de knapperig bruine zonnebloempitten erover. Garneer elk bord met een kwart citroen en dien op.