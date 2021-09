Radicchiosalade met zelfgemaakte labne

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Mensen vragen ons regelmatig hoe we op het idee zijn gekomen om kookboeken te maken. Welnu, dat zit zo. Annemieke hoorde zichzelf regelmatig in het ziekenhuis hetzelfde verhaal afsteken tegen patiënten die hun eetpatroon drastisch moesten veranderen en geen flauw idee hadden hoe dat aan te pakken. Ze mijmerde op een dag: waarom schrijf ik niet een paar tips voor ze op? Met recepten erbij? Nu kan Annemieke heel lekker eten en bij tijd en wijle best aardig koken, maar alleen volgens een recept. Gelukkig had ze een zus die kookfanaat is en iets creatiever is aangelegd.

Die had alleen totaal geen zin in een dieetboek, té gecharmeerd van lekker eten. Vet-, zout-, smakeloos? Liever niet! Annemieke dook weer eens de wetenschappelijke medische studies in en stuitte op het mediterrane dieet, dat, zoals u inmiddels weet, supergezond bleek en waarvan zus Janine altijd al een grote fan was geweest. Een op medische leest geschoeid kookboek? Wat een goed idee!

Een gouden duo, zo dachten wij, en we togen naar een gerenommeerde kookboekenuitgever. Die reageerde welwillend. (Een en ander had in de praktijk wat meer voeten in de aarde, zult u begrijpen). Enigszins prekend voor eigen parochie raadde hij ons aan om eens goed naar de boeken van Yotam Ottolenghi (een van ‘zijn auteurs’) te kijken. Die begon toen net furore te maken: ook de mediterrane keuken, maar dan vooral de Libanese en de Arabische kant.

Ottolenghi kookte heel anders dan wat wij voor ogen hadden, met waslijsten vaak niet gangbare ingrediënten. Wat we meteen wel gretig van Ottolenghi leerden is zelf labne maken: verse geitenkaas, enorm veel lekkerder dan die uit de winkel. Deze labne vormde de basis voor de roodlofsalade die in ons eerste boek staat. Hartstikke lekker. Vandaag maken we diezelfde salade, maar dan een extended version met ook licht bittere rode sla. Zo’n bittertje – juist bittere groentes zijn erg gezond – doet het fantastisch met die heerlijke labne én granaatappels. Plus zo’n typisch Ottolenghi-kruid dat echt de moeite van een tocht naar een speciaalzaakje loont: sumak.

Ingrediënten

• 0,5 l geitenyoghurt

• 1 tl zout

• 1 halve rode sla (radicchio)

• 2 struikjes rood- of witlof

• 100 g granaatappelpitjes

• 2 tl sumak

• 2 el granaatappelmelasse (toko) of balsamicoazijn

• extra vierge olijfolie

• zout en peper

Bereiding

Voor deze salade hoeft de labne niet erg stevig te worden; als u de yoghurt ’s ochtends laat uitlekken kunt u de kaas ’s avonds eten. Wilt u liever een steviger substantie, hou de labne dan een etmaal extra in de koelkast.

Meng ’s ochtends het zout door de yoghurt. Bevochtig een stuk kaasdoek of een theedoek en leg die in een vergiet boven iets wat het vocht op kan vangen. Schenk de yoghurt in de doek en laat hem uitlekken. Een beetje wringen versnelt het proces. (U kunt natuurlijk ook altijd verse geitenkaas kopen, ongeveer een ons). Zet pan, vergiet, doek en labne-in-wording in de koelkast.

Snij de radicchio in dunne reepjes. U kunt de wit- of roodlof (let op: iets anders dan radicchio) ook in reepjes snijden, maar de blaadjes daarvan net zo goed heel laten, voor wat wulpsere vormen. De radicchio is merkbaar aangenamer als hij kleingesneden wordt, want anders krijgen de eters grote happen bitterheid te verduren.

Wat de granaatappelpitten betreft, die kopen we meestal in de winkel, in zo’n plastic bakje. Een verse granaatappel zelf ontpitten zonder je keuken rood te kliederen is best een uitdaging; we hebben er weleens een filmpje over online gezet. Schep beide slasoorten op een schaal. Bestrooi ze met de granaatappelpitjes. Verdeel de inmiddels tot kaas geworden yoghurt en de sumak over de salade. Fraai, hè, die kleuren?

Vermeng tot slot de granaatappelmelasse of balsamicoazijn met de extra vierge olijfolie tot een dressing. Een beetje zout en desgewenst meer peper erdoor, en verdeel de dressing over de salade.