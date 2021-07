Pulled jackfruit met knoflook-tahinsaus

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Sinds ik veganistisch eet, heb ik geen last meer van een schuldgevoel. Als ik op de snelweg een veetransport passeerde werd ik altijd zo verdrietig. Soms nam ik de eerste afslag omdat ik moest huilen. Met mijn eetgedrag hield ik de vee-industrie die ik verafschuw mede in stand.

Nee(!) dit is geen pleidooi waarbij ik u aanspoor om vlees te verlaten. Ik weet uit ervaring met een man die graag vlees eet, dat dit naar beide kanten toe niet werkt.

Naast dierenleed kan eten ook op een andere manier een ongemakkelijk gevoel geven, als boeren of arbeiders uitgebuit worden om zo goedkoop mogelijk te produceren. Een merk dat hier iets tegen doet is Fairtrade. Dit is de eerste fair trade-organisatie ter wereld die nauw samenwerkt met boeren en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om door het ontwikkelen van lokale handelsketens eerlijk eten en drinken bereikbaar maken voor iedereen.

Fairtrade bestaat sinds 1959 bestaat en vult sinds 2006 op steeds meer plekken de schappen in de supermarkt. Een van die producten is jackfruit, afhankelijk van uw supermarkt vindt u de blikken jackfruit bij de vruchtenconserven of de peulvruchten. In Azië, waar de vrucht vandaan komt, wordt hij al langer in de keuken gebruikt. Er zijn twee varianten in de handel: de gele rijpe (zoete) variant en de jonge groene variant die nog onrijp is en daardoor neutraal van smaak. De structuur van jackfruit lijkt op die van pulled pork. Het vrij neutraal smakende vruchtvlees neemt makkelijk smaakjes op. Het is populair als alternatief voor vlees.

PS.: Jackfruit bevat te weinig eiwit en ijzer om als vleesvervanger te dienen. Dat is voor een keer niet erg, maar compenseer dat tijdens een andere maaltijd bijvoorbeeld met peulvruchten.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 blik Fairtrade young jackfruit à 550 gram, 280 gram uitlekgewicht

• 2 eetlepels olie

• 1 rode ui, in dunne halve ringen

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 theelepel gerookt of zoet paprikapoeder (pimentón)

• ¼ theelepel chilipoeder

• 1 theelepel gedroogde tijm

• ½ theelepel zout

• gemalen peper

• ¼ theelepel kurkuma

Voor de knoflook-tahinsaus

• 225 ml sojayoghurt naturel

• 2 teentjes knoflook, geperst

• een halve citroen, uitgeperst

• 3 eetlepels tahin (45 gram)

• Zout, peper

• ½ theelepel gedroogde munt

• ½ theelepel suiker

• 2-4 platbroden (recept van vorige week)



Bereiding

Laat de jackfruit in een zeef uitlekken. Trek het met uw vingers of met een vork uit elkaar zodat het de structuur van ‘draadjes’ krijgt. Eventuele harde stukjes snijd u kleiner.

Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan, fruit de ui 8 minuten al omscheppend. Voeg de jackfruit, knoflook, kruiden en 2 eetlepels water toe. Bak al omscheppend op middelhoog vuur in 10 minuten bruin.

Maak de saus, door alle ingrediënten in een kom door elkaar te roeren.

Schep wat gebakken jackfruit op een platbrood, schep er wat saus over en rol op. Geef er de rest van de saus en servetten naast.