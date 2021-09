Provençaalse gevulde paprika’s

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt ze graag uit in haar keuken.

In 2020 waren paprika’s, na tomaten, uien en komkommers, de meest verkochte groenten van het land – bij consumenten onder de veertig jaar stonden ze zelfs op de tweede plek. En dat terwijl de groente hier nog helemaal niet zo lang bekend is. ‘Daar het C-vitaminegehalte van paprika bijzonder hoog is, is het te wensen, dat deze gezonde vrucht ook in ons land spoedig zal inburgeren’, aldus de Arnhemsche Courant in augustus 1957. Je kon ze volgens de krant verwerken als paprikaboter, -ragout en -saus, en op verschillende wijze vullen.

Dat laatste was een schot in de roos: ik denk dat het succes van de paprika in Nederland te wijten is aan zijn vulbare kwaliteiten. In kookboeken, kranten en tijdschriften wemelde het in de jaren zestig, zeventig en vooral tachtig van de recepten voor gevulde paprika’s. Met een vlug kijkje in het archief van Allerhande komt er een mooie tijdlijn naar boven: in de jaren 60 brave versies met gehakt en rijst, vleesragout of macaroni met boter, in de jaren 70 en 80 gedurfde recepten met fruitcocktail uit blik, kerrie, gebakken ui en gehakt, met fruitcocktail, pinda’s, tomaat en rozemarijn, of blokjes aardappel en shoarma. In 1994 konden lezers zelfs een ‘supersnelle’ versie uit de magnetron maken.

Ik geloof dat gevulde paprika’s nu een beetje uit zijn, maar in Zuid-Frankrijk doen ze daar niet moeilijk over: in Nice zijn petits farcis, gevulde kleine uien, courgettes, tomaten en paprika’s, nog altijd geliefd. En terecht. In mijn versie gebruik ik geen vlees maar linzen in de vulling, en neem ik alleen paprika’s.

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 paprika’s (of andere groenten, zie boven)

• 80 gram (oud) brood

• 2 eetlepels olijfolie + beetje extra

• 1 ui, gesnipperd

• 2 knoflooktenen, fijngesneden

• 400 gram gekookte linzen uit blik

• 30 gram peterselie

• 4 gedroogde tomaten, in stukjes

• handje paneermeel

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd het bovenste stuk van de paprika’s en snijd voorzichtig de zaadjes en zaadlijsten weg. Zet de paprika’s in een ovenschaal. Doe het brood in een kom en giet er wat water op, zet opzij. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak er de ui 5 minuten in, doe de knoflook erbij en bak nog een paar minuten mee tot de ui glazig is. Doe in een grote kom. Spoel de linzen af, laat ze goed uitlekken en doe erbij. Voeg ook de peterselie en gedroogde tomaten toe. Knijp het brood goed uit – het zal nu uit elkaar vallen, zo niet: scheur in stukjes – en doe in de kom. Breng op smaak met zout.

Vul de paprika’s met het mengsel. Strooi er wat paneermeel bovenop en giet er een beetje olijfolie over. Dek af met zilverfolie en zet 30 minuten in de oven. Haal dan de folie eraf en bak tot de paprika’s zacht zijn en het paneermeel mooi bruin kleurt, nog zo’n 15-30 minuten.

Lekker met rijst. Nóg lekkerder: met rijst, gebakken uien en flink wat zwarte peper.