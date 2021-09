Prei-witlof ovenschotel

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Toen ik de groentelade van mijn koelkast opentrok lagen daar zowel de prei als de witlof mij smekend aan te staren. ‘Eet mij’ riep de prei, ‘nee, neem ons!’, smeekten de stronkjes witlof. Omdat ik graag iedereen tevreden hou besloot ik om ze samen te verwerken. Een op het eerste gezicht misschien ongewone keuze, maar toch ook weer niet: zowel prei als witlof fleuren op in het gezelschap van iets zuurs.

Dat kan het ouderwetse scheutje azijn zijn of zoals in deze schotel met mosterd en olijven. En zo verdwenen de prei en witlof uit mijn groentelade harmonieus samen in deze ovenschotel. Het op hutspot geïnspireerde pureelaagje vormt een heerlijk dakje samen met het krokante noten-paneer-laagje. ‘Heerlijk. In elke hap zit veel afwisseling’, sprak mijn man met volle mond. ‘Dat is precies de bedoeling’, antwoordde ook ik met volle mond. Mijn man at er een braadworstje naast en ik een vegan variant.

U kunt al naar gelang uw groentelade met de hoeveelheden prei en witlof variëren, zolang het totaalgewicht maar hetzelfde is.

Ingrediënten voor 4 personen

• 450 gram witlof, in reepjes van 1 cm, gewassen

• 400 gram prei, in halve ringen, gewassen

• 1 eetlepel maïzena, losgeroerd met 2 el water

• 1 flinke eetlepel lekkere (grove) mosterd

• 75 gram groene of zwarte olijven zonder pit, in stukjes

• 600 gram aardappelen, geschild en in stukken

• 150 gram (winter)wortel, geschrapt en in plakjes

• 250 gram ui, gesnipperd

• 50-75 ml plantaardige yoghurt

• 2 eetlepels olijfolie

• 2 eetlepels paneermeel

• 2 eetlepels gehakte hazelnoten

• zout en peper

• 20 gram plantaardige boter in vlokjes

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een ovenschaal van 1 ½ - 2 liter in met wat olie. Doe de witlof en prei met aanhangend water en een snuf zout in een pan en kook 10 minuten. Laat daarna goed uitlekken in een zeef en vang het kookvocht op.

Meet 100 ml van het kookvocht af en breng dit in een kleine pan aan de kook. Voeg al roerend het maïzenapapje toe, laat 1-2 minuten doorkoken tot een gebonden saus. Zet het vuur uit en roer de mosterd en olijven erdoor. Schep de saus door de uitgelekte prei-witlof en doe dit in de ovenschaal. Maak een egale laag.

Kook de aardappelen, wortel en ui in gezouten water in 15-20 minuten gaar. Giet af en stamp met de yoghurt en olijfolie tot een smeuïge, iets grove puree. Maak op smaak met peper en zout. Verdeel in een egale laag over de prei-witlof.

Meng paneermeel en gehakte hazelnoten en strooi in een gelijkmatige laag over de puree. Verdeel er vlokjes boter over en bak in het midden van de oven in 25-30 minuten bruin en gaar.