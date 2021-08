Polentafriet, oftewel schijnpatat

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Ooit woonde ik samen met een jongen die psychologie studeerde. Dat was een bijzondere tijd. Hij was vegetariër en door zijn argumenten over dierenleed en milieu werd ik ook weer vegetariër. Later hoorde ik dat hij tijdens zijn stage in een psychiatrisch ziekenhuis gewoon een broodje rookworst als lunch at en zijn collega’s waren verrast toen ze van mij vernamen dat hij thuis strikt vegetariër was.

Tijdens die stage had hij een befaamd psycholoog als leermeester. Deze psycholoog had een baanbrekend inzicht dat mijn vriend graag en vaak citeerde: “Het eerste wat je ziet, dat is het meestal niet”. Uiteraard betrof dit inzicht de mens en zijn handelen. Ik moet zeggen dat ik nog steeds als ik door iemand geïmponeerd raak, aan deze uitspraak denk. Vaak blijken juist de mensen die zich als zelfverzekerd voordoen, onzekerder te zijn dan je zelf bent, en het stille type is bij nader inzien een echt feestbeest.

Soms denk ik over eten ook weleens: dat wat je ziet, dat is het niet. Ik vertelde u al eens over mijn enorme liefde voor patat. Misschien dat mijn liefde voor schijnpatat nog wel groter is. Polenta, tot gries gemalen gedroogde maiskorrels, transformeert tot de lekkerste patat. Dit, als je er eerst pap van maakt die je eenmaal opgesteven tot frieten snijdt en in de oven afbakt. Wat je dan ziet, zijn bruine, krokante frieten die heerlijk smaken en veel meer structuur hebben dan aardappelpatat. Ook zijn ze veel minder vet. Ik eet ze met (veel) ketchup, wat dat vind ik de állerlekkerste combinatie.

Ingrediënten voor 2 personen

• 500 ml water

• 1 paddenstoelen- of groentebouillonblokje

• 100 gram polenta (snelkokend of gewoon: dat maakt in dit geval niets uit)

• 1 theelepel gedroogde oregano

• 1 eetlepel plantaardige boter, ik gebruik Flora

• olie om in te vetten

Bereiding

Begin i.v.m. het opstijven van de polenta ruim van tevoren(2-3 uur). Doe het water in een ruime steelpan. Verkruimel het bouillonblokje erboven en breng aan de kook. Meng de polenta met de oregano in een kommetje. Voeg zodra het water kookt al roerend de polenta toe. Blijf roeren, het zal al snel indikken. Pas op: kokende polenta is net lava, het borrelt en kan op uw handen terechtkomen. Laat de pap al roerend 2-3 minuten doorkoken.

Doe het vuur uit en meng de boter erdoor. Stort de polenta in een lage ruime schaal, zodat u een laag van +/- 2 cm krijgt. Laat de polenta afkoelen en opstijven. (Bewaar tot gebruik op een koele plaats.)

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Snij de polenta in frieten, leg ze op de bakplaat naast elkaar. Bestrijk elke friet met wat olie. Bak in het midden van de oven in 40-45 bruin, knapperig en krokant.