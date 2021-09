Pittige venkel-kipsalade

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Wij hadden een vader die met de meest bizarre doch best creatieve oplossingen kwam voor allerlei problemen. Of met recepten. Die bedacht ie ook zelf. Dan begon hij zo van: ‘Zou het niet leuk zijn om…’ en volgde er een of andere wilde combinatie van ingrediënten. Zijn ideeën vielen niet altijd in even goede aarde. Zo kregen we ooit snotgare witlof met drabbige kippenragout en aardappelpuree: geen mix om over naar huis te schrijven. Maar vaders balkenbrij was onovertroffen. Die bewaren we voor de kerst.

Nu we het toch over Kerstmis hebben: Janine kreeg niet lang geleden van zuslief op die fantiestasse feestdag het boek Zout, vet, zuur, hitte van Samin Nosrat. Een geweldig leerzaam boek voor iedereen die meer wil weten van smaken en combinaties. Er staat een Siciliaanse kipsalade in, en die is waarachtig zalig.

Annemieke, gefascineerd door smaken en hoe die optimaal gebruikt kunnen worden, kwam toen op een lumineus idee. Prompt belde ze haar zus: ‘Zou het niet leuk zijn om… een kipsalade zoals die van Samin Nosrat te maken, maar dan gebaseerd op de smaken van die lekkere Italiaanse chips met limoen en pepers?’ Inderdaad, de appel valt niet ver van de boom. Zus Janine vond het zowaar een briljant idee, dat bovendien smakelijk bleek uit te pakken. Eerder had ze zelf al eens een heerlijk frisse venkel-limoensalade bedacht. Let op, hier komt ie. Een beetje Nosrat, een boel Jansen & Jansen.

Ingrediënten voor vier personen

• 1 ei

• scheutje citroensap

• scheutje wijnazijn

• 250 ml rijstolie of gewone olijfolie

• 3 teentjes knoflook

• 200 g kipfilet (van een goede kip)

• bakolie (zie hierboven)

• cayennepeper

• 1 grote venkelknol (ca. 450 g)

• 2 limoenen

• 2 stengels bleekselderij

• handje koriander

• extra vierge olijfolie

• zout en peper

Bereiding

We maken eerst aioli, meer dan nodig voor deze salade. Splits een ei; we gebruiken alleen het eigeel. Doe dit in een hoge mengbeker waar nog wel een klopper van een mixer in past. Zelf maken we aioli in een keukenmachine, maar die zal niet iedereen hebben. Met een gewone mixer lukt het ook prima. Handmatig kloppen kan ook, maar dan krijgt u wel een lamme arm. Voeg het citroensap, de azijn en wat zout en peper toe en begin te mixen. Knijp de knoflook fijn met een pers of iets anders en voeg die toe. En nu steeds een heel klein scheutje olie erbij en blijven mixen. Als het mengsel opeens begint te schiften is dat niet erg, de smaak is hetzelfde. U kunt ook met een nieuwe eierdooier beginnen en daar het geschifte mengsel beetje bij beetje toevoegen, maar krijgt u wel een dubbele hoeveelheid aioli.

Snij de kip in kleine reepjes en bak die in een beetje olie. In onze originele versie gingen we de kip konfijten, wat absoluut een aanrader is. Het maakt dit gerecht wel een gedoe, we houden het voor deze gelegenheid iets eenvoudiger. Hanteer vervolgens maar flink de cayennepeper! Dat wil zeggen: afhankelijk van wat u lekker vindt (cayennepeper is dus pittig). Of gebruik een peper die uw persoonlijke voorkeur heeft. Chilipepers zijn ook lekker. De voornoemde chips waren pittig, de kip wilden we minstens zo pittig zien te krijgen. Laat hem afkoelen.

Snij de venkel in ultradunne schijfjes, wat het beste lukt met zo’n vlijmscherpe mandoline. Pers de limoenen en schep het sap door de venkel. Snij de bleekselderij heel fijn en meng die erdoor. Zo ook de fijngesneden koriander. Drapeer een en ander een beetje charmant op een schaal.

Meng twee eetlepels aioli met een flinke scheut extra vergine olijfolie, lepel de kip erdoor en bedek daarmee de salade. Wilt u ‘m zuurder, doe er dan nog wat limoensap over.