Perfect geroosterde aardappels

Kookboekenschrijver Bas Robben kookt graag met kennis en heeft soms heimwee naar Drenthe en Taiwan.

Pistool op de borst, mes op de keel: als u mij dwingt te kiezen voor de lekkerste manier om aardappels te eten, dan is dat geroosterd uit de oven. Met een bruine, krokante korst, van binnen zacht als sneeuw, bestrooid met iets te veel zoutvlokken en geflankeerd door een friszure mayonaise. Maar u weet net als ik dat een rondom knapperige aardappel zonder frituurpan nog een hele toer kan zijn om te maken.

Ik kan mij de hele avond vermaken in kloeke encyclopedische boeken over koken en eten. Ik heb er meerdere in de kast staan, maar mijn lievelingskookboek is The Food Lab, van Kenji López-Alt (als u een nog een cadeau zoekt voor een bevriende hobbykok, geef deze!). Daaruit leerde ik het trucje waardoor wij thuis menige ‘intelligente’ lockdown zijn doorgekomen met de allerbeste piepers met droomachtig romige binnenkant.

Dit is het geheim: baksoda. Dat verhoogt de pH-waarde en maakt het water basisch, het tegenovergestelde van zuur. En dat zorgt ervoor dat de buitenkant van de aardappel zachter wordt. Door ze eerst te koken tot ze praktisch gaar zijn en daarna een beetje te mishandelen in een schaal, krijgen de aardappels een papperige buitenkant. En die wordt tijdens het bakken in de oven krokanter dan krokant. Ik durf zelfs te zeggen dat dit de lekkerste geroosterde aardappels zijn die u ooit zult eten.

De olie kunt u zelf kiezen, dat mag zelfgemaakte knoflookolie zijn, maar ook een chilipeperolie uit de supermarkt. Pak alleen geen extra vergine olijfolie, die kan te bitter worden door de tetterhoge temperatuur van de oven. Ganzenvet is ook heel lekker en geeft het gevoel dat kerst om de hoek staat. Dat moet u maar net willen.

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 liter water

• 1 theelepel baksoda

• 2 theelepels zout

• 1 kg kruimige aardappels, geschild of ongeschild

• 5 eetlepels knoflookolie

• peper en zout naar smaak

• 2 takjes rozemarijn, heel fijn gehakt

Bereiding

Verwarm de heteluchtoven voor op 200 graden (elektrische oven: 220 graden).

Breng in een kookpan 3 liter water aan de kook met de baksoda en het zout. Snijd intussen de aardappels in flinke driehoekige stukken van 5 centimeter. Doe, zodra het water kookt, de aardappels in de pan en kook ze 10 minuten. Door ze niet in koud water op te zetten wordt de buitenkant zachter dan de binnenkant, precies wat we willen. Giet de aardappels af in een vergiet en doe ze terug in pan (het vuur staat uit).

Doe de deksel op de pan, pak de pan met een theedoek vast en beweeg hem met matig/grof geweld in de rondte. Kijk na een halve minuut of de buitenkant van de aardappel slijmerig is geworden. Zo niet, hussel dan nog even opnieuw. Meng de aardappels met de knoflookolie.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en kiep de aardappels erop. Zorg dat er genoeg ruimte tussen zit. Rooster de aardappels 1 uur, schep ze zeker elke 15 minuten even om. Als ze rondom goudbruin en krokant kleuren zijn ze klaar. Bestrooi met peper, zout en de fijngehakte rozemarijn en hussel.