Pastasalade met aubergine, paprika en amandel

Culinair historica Charlotte Kleyn onderzoekt de verhalen achter ons eten en werkt die uit in haar keuken.

Pas kort geleden leerde ik dat ‘gebrande noten’ gefrituurde noten zijn: ze gaan kort in de hete olie om gaar en lekker knapperig te worden. De geur die daarbij vrijkomt, kent u vast. Dat is die aanlokkelijke lucht van de notenkraam op de markt.

Is het slecht, dat frituren van de gezonde noten? Volgens het Voedingscentrum valt dat mee: gebrande noten bevatten iets minder vitamines en mineralen dan de ongebrande, rauwe exemplaren, maar dat maakt voor de gezondheidswaarde niet veel uit. En ze zijn ook niet veel vetter: “Omdat noten al veel gezonde onverzadigde vetten bevatten, nemen ze vrijwel geen olie meer op”.

Goed nieuws voor mij, want (zelf)gefrituurde noten zijn mijn nieuwe verslaving, sinds ik pastasalade naar een recept van de New Yorkse receptenschrijfster Alison Roman maakte. Daarvoor meng je gekookte en afgespoelde pasta met zachte courgette, gare en rauwe lente-ui, kappertjes, parmezaan, verse kruiden en, jawel, gefrituurde walnoten. Want slechts droog roosteren in de pan levert noten op die vanbinnen nog rauw zijn, en vanbuiten verbrand, stelt Alison. Ze heeft gelijk. De walnoten bleken de ster van de pastasalade en blijken tevens lekker in andere gerechten. Niet alleen met walnoten, ook voor amandelen werkt deze truc. Bijvoorbeeld in mijn variatie op Alisons pastasalade, lekker voor in de tuin of tijdens een picknick. U kunt de noten natuurlijk ook gebrand kopen bij de notenkraam.

Pastasalade voor 4 personen

• 2 aubergines

• 2 paprika’s, kleur naar keuze

• 1 grote (rode) ui

• 6 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel dragon- of wittewijnazijn

• 130 gram ongebrande amandelen

• 200 gram korte pasta

• 100 gram zwarte of paarse olijven, eventuele pitten verwijderd

• 100 gram rucola

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de aubergines in de breedte doormidden en snijd ze vervolgens in de lengte in parten. Snijd de paprika’s in dikke repen en de ui in parten. Leg de groenten op een bakplaat, meng er 2 eetlepels olijfolie en wat zout door en spreid goed uit. Zet de plaat, zodra de oven warm is, 45 minuten in de oven tot de groenten gaar zijn, schep halverwege een keer om. Doe ze vervolgens in een grote kom en meng de azijn erdoor.

Verwarm intussen de overige 4 eetlepels olijfolie in een koekenpan en frituur er de amandelen een paar minuten in tot ze goudbruin zijn. Schep regelmatig om en blijf erbij – ze verbranden heel snel. Schep uit de pan op een bord met keukenpapier, bestrooi met wat (grof) zout en probeer ze niet allemaal op te snoepen.

Kook de pasta in gezouten water gaar. Giet af en spoel af met koud water om het overtollige zetmeel af te spoelen (dat moet u nooit doen als u gewoon pasta kookt, maar voor salade juist wel, anders plakt het te veel). Laat goed uitlekken.

Doe de pasta en olijven in de kom met groenten en schep losjes om. Proef of er meer azijn en/of zout bij moet. (Gaat u picknicken? Doe dan de pasta met groenten in een grote bak, verpak de amandelen in een ander bakje en breng de rucola in het zakje mee.) Schep vlak voor het serveren de amandelen en rucola door de pasta.