Oogstfeest op zuur

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.

Aan het eind van de zomer heb ik twee vaste adresjes waar ik de boom in klim om kweeperen te bemachtigen: Badhoevedorp en Laren. Daarnaast zijn er altijd andere privétuinen die hun overvloed graag met mij delen: mirabellen uit Frankrijk of komkommers uit Amsterdam-Oost.

Van het fruit maak ik jam of dulce de membrillo en de groentes gaan op zuur. Met veel plezier stort ik mij op de kilo’s omdat het verwerken van de oogst voor mij iets magisch heeft. Elk jaar is de oogst anders – meer of minder suikers, geconcentreerd of wat waterig – waardoor ook het eindresultaat altijd anders is.

Omdat tafelzuur een wezenlijk onderdeel is van een Surinaamse maaltijd, besteed ik er in mijn boek Paramaribo een hoofdstuk aan. Het is zo leuk om te horen hoe dat hoofdstuk mensen aanzet om zelf aan de slag te gaan en te experimenteren. Vandaar vandaag komkommer en rode ui op azijn.

Let erop dat u de (weck)pot eerst goed steriliseert door deze te koken in heet water en dan op een schone geurloze theedoek laat drogen. Gebruik uitsluitend schoon bestek als u het tafelzuur opschept. Zo vermijdt u schimmels en kunt u ruim een maand genieten van uw zuurgoed.

Dit zuurgoed is heerlijk bij boerenkool met worst maar ook bij een bordje bruine bonen met rijst.

Ingrediënten

Basismengsel azijn

• 5 eetlepels azijn

• 5 eetlepels water

• 2 eetlepels suiker

• 1 theelepel zout

• 5 pimentkorrels

• 2 kruidnagels

• 1 laurierblad

• 1 madam-jeanette peper, gaaf

Groenten

• 2 komkommers, gewassen

• 2 rode uien

Bereiding

Vermeng alle ingrediënten voor het basismengsel in een pan en breng het aan de kook. De suiker moet oplossen. Snijd in de tussentijd de komkommers in de lengte doormidden en verwijder de zaden. Snijd de helften in dunne schuine plakken van ongeveer een halve cm. Snijd de uien doormidden en dan in ringen van ongeveer een halve cm.

Leg de komkommer en uien in de gesteriliseerde (weck)pot (van 1 liter) en giet het hete azijnmengsel erop zodat alles onder staat. Sluit af en laat minimaal 3 kwartier staan om goed op smaak te komen.