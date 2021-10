Ik droom al mijn hele ­leven van eigen kippen, maar ja, vierhoog hartje stad met een balkon is dat niet echt een optie. Ook in mijn huis in Frankrijk zijn eigen kippen helaas geen haalbare kaart, want ik ben er niet de hele tijd.

Maar kijk, de voorzienigheid vond het kennelijk nodig om in te grijpen, ineens had ik drie aanloopkippen. Ze wonen officieel bij buurman boer, maar komen dagelijks aanwaaien. Na een hele dag rondscharrelen in mijn tuin gaan ze ’s avonds moe maar voldaan weer lekker huiswaarts. We hebben ze Marie-Antoinette, Joséphine en Claudette gedoopt, al reageren ze vooral op ‘chickie chickie chickie’.

Er is werkelijk niks leukers dan een kip die blij aan komt rennen, zodra ze je ziet. Ik weet heus wel dat ze meer geïnteresseerd zijn in mijn lekkere hapjes dan in mij als persoon, maar dat mag de pret niet drukken. Broodkruim, zaadjes en vogelvoer vinden ze heerlijk, maar ook kaaskorstjes – nee, niet die van plastic uiteraard.

Al kijken ze me soms ook aan of ik gek geworden ben. Stukjes komkommer of broccolistengel?! En dat terwijl ik toch heus ergens gelezen had dat kippen daar dol op zijn. Deze dus niet.

Dode vliegen zijn dan weer wél een traktatie, net als wurmen die ik tegenkom tijdens het onkruid wieden en die ze uit mijn hand eten. Maar het meeste vinden ze gewoon zelf, door continu te banjeren door de hele tuin, met de blik naar beneden. Ook mijn composthoop vinden ze een feest, die wroeten ze helemaal om. Ik vind het allemaal prima, ze zijn grappig en aandoenlijk, mijn nieuwsgierige aagjes met hun kirrende prrr-prr-geluidjes.

We doen maar eens een recept zonder kip. Ik moest denken aan die loerirritante commercial van Chicken Tonight als jarennegentigparodie op een Jerry Springershow. Nieuwe insteek: ook lekker zonder kip. Wat je dan doet in plaats van die kip, dat zeggen ze er niet bij. Ik heb een beter idee: kip-kerrie zonder kip, en uiteraard ook zonder zo’n pot met gele smurrie.

Kip-kerrie zonder kip Beeld Karin Luiten

Kokoscurry met ananas (kip-kerrie zonder kip)

Nodig voor 4 personen • 1 blik kikkererwten (400 g, ­uitlekgewicht: 265 g)

• 1 blik kokosmelk (400 ml)

• ± ½ ananas (± 250 g blokjes)

• 1 rode paprika

• 200 g panklare spinazie

• 1 grote ui

• 2 knoflooktenen

• 3 cm gember

• 1 volle eetl lekkere kerrie

• wat chilivlokken (molentje)

• 1 limoen

• scheut plantaardige olie

• zout & peper uit de molen

Snipper de ui en knoflook. Verhit een flinke scheut olie in een grote hapjespan fruit ze samen zachtjes. Rasp de gember erboven. Spoel de kikkererwten af in een vergiet en laat goed uitlekken. Doe in de pan, samen met kerrie, chilivlokken, zout en peper. Bak de peulvruchten al omscheppend op middelhoog vuur een minuut of 8-10 tot ze goudbruin en licht krokant zijn. U hoeft heus niet de hele tijd te roeren, intussen kunt u best de paprika en de ananas in stukjes snijden. Schep twee flinke lepels kikkererwten uit de pan voor de garnering en hou apart.

Doe de paprika en kokosmelk in de pan, breng aan de kook en laat 30 minuten onder een deksel op laag vuur pruttelen. Roer op het laatst de ananas erdoor en – hand voor hand – de spinazie, totdat die slinkt. Breng op smaak met rasp en sap van de ­limoen. Proef op zout en peper. Strooi de achtergehouden kikker­erwten erover. Lekker met rijst of naanbrood.

Tip In theorie kan het ook met ananas uit blik, maar met verse ananas is het wel honderd keer lekkerder.