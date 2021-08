Mexicaanse picadillo van mijn bucketlist

Foodspecialist Natasja Kilerciyan runt haar eigen cateringbedrijf. Ze kookt graag eten dat mensen intens genot geeft en tegelijkertijd verbindt.

Een rondreis door Zuid- en Midden-Amerika staat nog steeds hoog op mijn bucketlist. Vanwege de corona-uitbraak heb ik mijn lang gekoesterde wens toch maar even geparkeerd. Maar gelukkig is er een alternatief: ik heb in die maanden vol beperkingen ontdekt dat het bereiden van mijn bucketlistgerechten een hele fijne troost is. De picadillo is hier een goed voorbeeld van.

Dit recept vindt zijn oorsprong in Spanje en in een aantal Latijns-Amerikaanse landen zoals Costa Rica, Cuba, Mexico, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico en de Filipijnen. Elk van deze landen heeft zijn eigen versie van dit gerecht.

Door de picadillo op verschillende manieren uit te proberen, heb ik toch nog een culinaire reis door Zuid-en Midden-Amerika gemaakt. Ik ben nog steeds niet in het museum van Frida Kahlo in Mexico-Stad geweest, maar de warmte en smaaksensatie van de Mexicaanse picadillo maakt veel goed.

Picadillo als topping op de friet

De naam is afkomstig van picar, het Spaanse woord voor hakken, en het wordt dan ook vooral gemaakt met rundergehakt. De ingrediënten verschillen per regio, maar picadillo bevat meestal romatomaten (of gepelde tomaten), rozijnen, uien en paprika.

Je kunt picadillo serveren als hoofdgerecht, met witte rijst en zwarte bonen, maar ook als de vulling voor taco’s, burrito’s, kroketten en empanadas. In het laatste geval worden de aardappelen vaak weggelaten.

Zelfs als topping is picadillo heerlijk. Voor de bekende nachochips of de loaded fries (belegde friet) die je steeds vaker op de menukaarten ziet in de hippere tenten.

Picadillo 1 grote ui (fijngesneden)

1 jalapeñopeper (fijngesneden)

3 el fijngehakte knoflook

1 rode paprika (in blokjes gesneden)

500 gram runder- of vegagehakt

2 blikjes gepelde tomaten

1 bouillonblokje van rund of groente

100 gram doperwten en wortelen (diepvries)

10 gram koriander (gehakt)

2 tl gedroogde oregano 2 theelepels gemalen koriander

2 tl (gemalen) komijnzaad

1 tl gerookte paprikapoeder

snufje peper en zout

2 medium (zoete) aardappels in kleine blokjes gesneden

25 gram rozijnen

300 gram maïskorrels

20 gram groene olijven

De eerste stap is het krokant bakken van de aardappelen. Dit zorgt voor een krokante structuur in het gerecht. Verhit wat milde olijfolie in een koekenpan en bak de blokjes net zolang totdat ze goudgeel beginnen te kleuren. Vervolgens haal je ze uit de pan en laat je ze uitlekken op wat keukenpapier.

Verhit in dezelfde hapjes- of koekenpan wat olijfolie en voeg de fijngesneden ui en jalapeño toe. Voeg het gehakt, met de gedroogde kruiden en een snufje zout en peper erbij en probeer hier fijne stukjes van te maken met je spatel. Bak dit 2 tot 3 minuten op middelhoog vuur. Voeg de gepelde tomaten, het bouillonblokje, de doperwten en wortelen, knoflook en rode paprika toe en bak het nog 5 minuten door.

Voeg als laatste de rozijnen en olijven er doorheen. Garneer het gerecht met wat gehakte koriander en eventueel wat geraspte (cheddar)kaas eroverheen.