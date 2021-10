Met haring gevulde geroosterde bietjes

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Het onderwerp zout hebben we hier alleen nog maar zijdelings aan bod laten komen. Hoog tijd om er wat dieper op in te gaan. Want, o wat wordt er tegenwoordig veel te zout gegeten (bijzondere taalconstructie dit, overigens). De voedingsindustrie gebruikt zout – en suiker trouwens ook – om een gebrek aan smaken te maskeren in allerlei light-producten en vleesvervangers, maar het zit ook in grote hoeveelheden in kant-en-klare eetwaren, zoals soep in blik. De meeste mensen krijgen dagelijks 9 à 12 gram zout binnen, terwijl onderzoek aantoont dat 5 à 6 gram toch wel de max zou moeten zijn.

Minder zout eten is een kwestie van wennen. Hier spreekt een ervaringsdeskundige: Janine heeft een genetisch doorgegeven hoge bloeddruk en eet al jaren met haar gezin minder zout. Als ze uit eten gaat en onverhoeds veel zout binnenkrijgt, voelt ze zich de volgende dag ellendig tot en met. Want wat doet zout? Het houdt vocht vast, je bloeddruk kan ervan oplopen en daarmee de kans op hart- en vaatziekten, het is slecht voor je nieren, en ook neemt het risico op bepaalde vormen van kanker toe. Alle reden dus om je zoutinname te beperken, ook al heb je een lage bloeddruk (of denk je dat je die hebt).

De voedingsindustrie maakt het er niet eenvoudiger op, want die vermeldt zout meestal op verpakkingen als natrium; keukenzout is natriumchloride. 1 gram zout bevat 0,4 gram natrium, dan weet u dat ook maar even. Waarmee 2 gram natrium – 5 gram NaCl (keukenzout dus) – zo ongeveer de dagelijkse taks is.

Niet alleen de voornoemde producten bevatten veel zout, maar ook bouillonblokjes, gerookte eetwaren (zalm, rookvlees en dergelijke), Oosterse producten zoals soja en ketjap, gefermenteerde producten, waaronder kaas en nog veel meer. Een van de ‘zouttoppers’ is nieuwe haring. En inderdaad, u raadde het al, daar zijn wij ook dol op. Tot haar ergernis krijgt Janine in het bijzijn van zuslief immer te horen: ‘Dat mag jij niet.’ Dus eet ze graag een nieuwe haring zonder Annemieke erbij, bij voorkeur in combinatie met het een of ander. Zoals in deze gevulde bietjes.

Ingrediënten voor vier personen

• 4 bieten (of 8 kleinere)

• een halve ui

• 2 tl mierikswortel (vers of uit een potje)

• handje zure augurkjes

• 1 el mayonaise

• 1 tl mosterd

• extra vergine olijfolie

• 2 nieuwe haringen

Bereiding

Wij gebruiken vaak van die schattige kleine bieten, psychedelisch gestreepte chioggia’s en oranje exemplaren, maar met van die grotere gewone rode wordt het ook heerlijk.

Verhit de oven tot 200 graden C. Spoel de bietjes af (schillen hoeft niet) en verpak ze in aluminiumfolie. Per twee kan best, en zelfs allemaal tegelijk, wat beter is voor het milieu, hoppa. Rooster ze in de oven: 45 minuten voor kleine en een uur in het geval van grotere. Snipper ondertussen de halve ui en de augurkjes.

Maak een sausje van de mierikswortel, de mayonaise en de mosterd, doe er een scheutje olijfolie bij en meng er de ui en de augurk door. Snij de nieuwe haringen in stukjes en roer ze er ook doorheen. Als de bietjes gaar zijn haalt u het kapje eraf. Schep er dan wat vruchtvlees uit, snij dat in kleine stukjes en voeg die toe aan de haringsalade. Vervolgens kiest u voor lauwwarm of koud. In het tweede geval laat u de bieten eerst even afkoelen. Vul ze met het mengsel en dien ze op.