Met gnocchi uit de supermarkt voorkom je veel plakkerig gedoe (en een tennisarm)

Keukentechnisch deins ik zelden ergens voor terug. Ik vind het leuk om dingen uit te proberen, ook ingewikkelde. Vervolgens is het natuurlijk de sport om te kijken of ik het procedé wellicht kan vereenvoudigen door onbekommerd hoekjes af te steken zonder de smaak van het eindresultaat geweld aan te doen. Maar er zijn gerechten die ik inmiddels heb opgegeven wegens te veel gedoe. Gepekelde en daarna gevulde kalkoen uit de oven. Zo’n echte vele-laagjestaart met fondant en marsepeinen versierselen. Hele kreeft. Beef Wellington. Driemaal gestoomde couscous. Tortellini in brodo – alleen leuk als je in Italië bent en het samen doet met een lokaal omaatje.

Gnocchi staat ook op die lijst. U weet wel, van die zachte deegkussentjes gemaakt van aardappel en bloem, die je kookt als pasta en uitspreekt als ‘njokkie’. Altijd een hoop heisa, want ze zijn steevast te plakkerig, waardoor de keuken na afloop onherroepelijk onder de bloem zit. Ikzelf trouwens ook, en bovendien met een tennisarm, want ze moeten stuk voor stuk met een vork ingeduwd worden, wat zowel opruwend als decoratief bedoeld is. Nee, pff, ik begin er niet meer aan.

Mijn groenteboer, die tevens een hebberigmakend assortiment delicatessen voert, verkocht een tijd lang heerlijke kant-en-klare gnocchi uit de koeling. Alleen maar even krokant opbakken in de koekenpan, zalig. Maar tot ons beider spijt kan hij er niet meer aankomen.

Tot ik ontdekte dat ook de supermarkt ze heeft, soms in de koeling, maar grotere kans – het kan per filiaal nogal verschillen – heeft u bij de gedroogde spaghetti. Neem liefst echte Italiaanse zoals die van De Cecco. Die blijken zowaar ook goed te doen, als u ze maar opbakt en combineert met wat lekkere groente. In mijn geval regenboogsnijbiet, want die blijft maar groeien en groeien in mijn minimoestuin, hoeveel ik er ook van afknip. Een luxeprobleem waar ik na mijn vorige snijbietrecept meer medetuinierders over hoorde.

Geen snijbiet? Probeer het eens met (wilde) spinazie in combinatie met bleekselderij of lente-ui.

Beeld Karin Luiten

Gnocchi met snijbiet Nodig voor 2 à 3 personen: • 1 verpakking kant-en-klare gnocchi (± 400-500 g)

• 1 bos snijbiet

• paar takjes verse salie

• 2 grote rijpe tomaten

1 knoflookteen

• kneepje citroensap

• klontje boter

• olijfolie

• zout & peper uit de molen

Verhit een scheut olie tot loeiendheet in een koekenpan en bak daarin de salieblaadjes kort knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier. Haal de stengels van de snijbiet en snij in dunne plakjes. Doe in dezelfde pan en fruit zachtjes 5 minuten. Snij intussen de tomaten in stukjes en het snijbietblad in grove reepjes. Hak de knoflook fijn. Voeg tomaten en knoflook toe aan de pan en laat een paar minuten sudderen tot een sausachtig geheel.

Verhit intussen een tweede koekenpan met een klontje boter, doe de gnocchi erin en bak op middelhoog vuur in ± 5 minuten onder af en toe omscheppen goudbruin en knapperig. Zodra de gnocchi in pan 2 liggen, mag het snijbietblad erbij in pan 1. Ook af en toe omscheppen en laten slinken. Breng de groente op smaak met peper, zout en een kneepje citroen. Meng op het allerlaatst beide pannen door elkaar en verdeel over twee borden. Strooi de knapperige salieblaadjes erover.

Tip Gnocchi bakken vind ik verreweg het lekkerst in boter, maar wie het vegan wil, neemt olijfolie.