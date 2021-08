Met deze simpele Pêche Melba-taart beland je zo op een voetstuk

De ultieme droom is natuurlijk om een gerecht naar je vernoemd te krijgen. Van Carpaccio tot Chateaubriand, van Hachis Parmentier tot Beef Wellington: wat een verrukkelijk eerbetoon. Dan dondert het niet dat de ooit zo bewonderde persoon intussen finaal vergeten is. Koningin Margherita kreeg toch maar mooi haar eigen pizza, graaf Sandwich zijn eigen broodje.

Of neem al die beroemde sauzen, van de Franse markies Béchameil tot de Britse generaal Cumberland, allemaal leven ze voort in de naar hun genoemde culinaire creatie. Zelfs de maîtresse van Lodewijk XV, de Comtesse du Barry, schopte het tot haar eigen bloemkoolsoep. De Franse chef-kok Auguste Escoffier, zelf trouwens ook van wereldfaam, spande de kroon. Die was zo’n fan van de Australische operazangeres Nellie Melba dat hij niet één, maar zelfs twee gerechten naar haar vernoemde: Pêche Melba en Toast Melba.

Weet u wie ik bewonder? Echte chef-koks. Die kunnen dingen waar de eenvoudige thuiskok alleen maar van kan dromen. Of nee, zelfs dat niet. Bewondering gaat ook vaak samen met de berusting dat je zelf zulke hoogten nu eenmaal nooit zult bereiken. En dat is helemaal niet erg.

Bewonder de gastronomische kunstenaars in hun eigen restaurant

Laatst viel mijn oog op een publiekstijdschrift dat kennelijk graag wilde pronken met een serie recepten van een chef-kok. Zoals een werkelijk beeldschoon gerechtje van een geblakerde spitskool in de vorm van een roos. Er waren twee volle pagina’s uitleg voor nodig om dit in 19 (negentien!) stappen thuis voor elkaar te boksen. Kansloos natuurlijk. En waarom zou je ook? Ga lekker uit eten nu het weer kan, bewonder de gastronomische kunstenaars in hun eigen restaurant en keer voldaan weer huiswaarts. Je hoeft niet alles te kunnen.

Wat niet wegneemt dat ook de gewone thuiskok natuurlijk af en toe heel graag bewonderd wil worden om zijn of haar kookkunsten. Laten we wel wezen, de oh’s en ah’s aan tafel, dat is waar je het voor doet.

Dan heeft u aan deze Pêche Melba-taart een goeie. Doodsimpel om te maken, zelfs bij twee linkerhanden­­. Maar belangrijker: met deze taart staat u gegarandeerd eventjes op een geadoreerd voetstuk.

Beeld Karin Luiten

Pêche Melba-taart

(nodig voor 1 taart)

Deeg:

• 225 g bloem

• 2 tl bakpoeder

• 150 g boter (kamertemperatuur)

• 125 g basterdsuiker

• ½ ei

• snufje zout

Pistachespijs:

• 30 g blanke amandelen

• 30 g pistachenootjes

• 50 g kristalsuiker

• ½ ei

• 1 sinaasappel

Garnering:

• 250 g mascarpone

• 2 perziken

• 100 g frambozen

• 1 el pistachenootjes

Bereiding

Deeg: Mix boter en basterdsuiker glad. Voeg ½ ei, bloem, bakpoeder en zout toe en kneed tot een bal. Duw glad uit in een springvorm (Ø 24 cm). Laat 1 uur rusten in de koelkast.

Spijs: Maal de noten in de keukenmachine. Voeg suiker en ½ ei toe, rasp de helft van de sinaasappelschil erboven fijn. Maal tot een smeuïge massa. Spreid uit over het deeg, hou een buitenrandje van 1 cm vrij. Bak 25 minuten in de voorverwarmde oven (180 °C). Verwijder de rand en laat afkoelen.

Garnering: Rasp de rest van de sinaasappelschil fijn boven de mascarpone en roer los. Schep op de afgekoelde taartbodem. Garneer met partjes perzik, frambozen en gehakte pistachenootjes.

Tip

Neem verschillende soorten perziken (wit, geel, gewoon, plat, nectarines), dat geeft leuke variatie. Knetterhard fruit? Even pocheren.