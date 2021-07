‘Honger heb je nodig om met plezier iets te eten. Zo is geluk te herkennen tegen de achtergrond van lijden.’ Een quote op een los papiertje dat ineens vanachter mijn bureau vandaan kwam en er kennelijk al jaren lag. Een uitspraak van Thich Nhat Hanh, u weet wel, de uitvinder van mindfulness. Natuurlijk heb ook ik een keer zo’n cursus geprobeerd, maar halverwege ben ik gillend weggerend. Bloednerveus werd ik ervan. Een zaaltje met tien vrouwen en één man, gemuts met matjes, dekentjes, kussentjes, en een cursusleidster met zalvende stem die ik nauwelijks kon verstaan, behalve wanneer ze op haar klankschaal beukte.

En dat terwijl het zo goed voor me zou zijn, dat weet ik ook heus wel. Ik zou namelijk dolgraag altijd het zonnetje in huis zijn, heb een kast vol boeken over positief denken maar ben helaas soms meer het type van het halflege dan van het halfvolle glas. Gezondheid, werk, huis en een leuke man blijken gek ­genoeg geen enkele belemmering om af en toe volop te tobben. Heeft het wel zin wat ik doe, zit de mensheid wel op mijn kookboeken te wachten? Soms gaan dingen niet zoals ik wil, iets waar ik me op had verheugd gaat niet door of iemand zegt iets onaardigs, ach u kent dat wel.

Maar intussen heb ik het ei van Columbus ontdekt. Zodra er een piekergedachte dreigt op te komen zeg ik tegen mezelf: ‘Maar IK heb lekker een huis in Frankrijk!’ Werkt als een tierelier. Ik las ook ergens dat je niet moet denken in termen van ‘is het glas halfvol of halfleeg?’, maar: ‘is er geen groter glas?’. Dat treft, ik heb een grote glazen ovenschaal, zeer geschikt voor dit feestelijke weekendontbijtgerecht. Het stokbrood van de twee bakkers in mijn Franse dorp is geweldig, alleen de croissantjes zijn jammer genoeg maar zo-zo, dus die blijven altijd over. Maar – positief denken! – eenmaal oudbakken zijn ze perfect voor dit recept. Sterker nog, ik koop ze nu vaak expres om dit te kunnen maken. Geluk is een keuze. Of in ieder geval een lekkere maaltijd. En een huis in Frankrijk natuurlijk.

Beeld Karin Luiten

Croissant perdu Nodig voor 4 personen: • 4 oudbakken croissants

• 125 g pittig belegen geraspte kaas

• 6 plakjes ontbijtspek

• 4 eieren

• 250 ml melk

• 125 ml slagroom

• zout & peper uit de molen

• snuf cayennepeper

• handje bieslook

• wat boter voor invetten

Bereiding

Oven tijdig voorverwarmen op 180 °C. Bak de plakjes ontbijtspek knapperig tussen dubbele lagen keukenpapier in de magnetron of in een droge koekenpan. Breek in stukjes. Snij de croissants in dikke plakken (2 cm). Vet een ovenschaal in met wat boter. Leg de stukjes croissant er dakpansgewijs in. Strooi het verkruimelde spek ertussen. Klop eieren, melk, slagroom, zout, peper, cayennepeper, spekvet uit de pan en ¾ van de geraspte kaas even met een garde of (staaf)mixer. Meng de helft van de geknipte bieslook erdoor en giet dit vervolgens over de croissants. Die staan als het goed is nu voor ongeveer twee derde onder water. Strooi de rest van de kaas erover en laat het geheel een kwartiertje intrekken. Bak ± 20-25 minuten in de oven tot de boel goudbruin is en al het eiervocht is gestold. (dat kun je in een glazen ovenschaal goed zien.) Bestrooi met de rest van de bieslook en serveer onmiddellijk.

Tip

Zorg dat de croissants goed in het vocht staan maar er ook een beetje bovenuit piepen: zo wordt de onderkant smeuïg en de bovenkant juist knapperig.