Linzenvla om bij weg te dromen

Culinair schrijver Joke Boon heeft sinds haar vierde anosmie (geen reukvermogen) én een grote liefde voor koken, kleurrijk eten en peulvruchten.

Is dat nou niet lastig? Vragen mensen mij als ik vertel dat ik veganistisch eet en mijn man juist gráag vlees eet. Nee, antwoord ik dan. We waren het al gewend: verschillen aan tafel. Onze dochter eet vanaf haar vijfde vegetarisch. Het idee dat ze dieren at zorgde voor veel verdriet tijdens het eten. Verdriet aan tafel bevordert niemands eetlust. Dus besloot ik voor haar vegetarisch te koken onder voorwaarde dat ze at wat die pot schafte. Dat ging erg goed, evenals de regel dat er aan tafel niet over wel/geen vlees eten werd gediscussieerd.

Toch voorkwam dit niet dat toen ík anders ging eten, ik mijn man probeerde over te halen. Tot ik (gelukkig) tijdig inzag dat we allemaal recht hebben op onze eigen mening. Dat ik beter lekker kon gaan koken als overtuigend bewijs dan dwingend te prediken en de sfeer aan tafel in huize Boon grondig te verpesten.

Ik bak of braad dus vlees voor hem van de ecologische slager, hij haalt plantaardige alternatieven voor kaas, yoghurt en melk voor mij. Na het eten nemen we soms een toetje. Meestal eten we dan ieder onze eigen vla. Op het pak van mijn man staat de verbazende tekst dat je ‘van vla lekker wegdroomt’. Mijn man vindt dat volstrekte onzin. Wegdromen doet hij van andere zaken. We steken er dus flink de draak mee.

Vorig jaar bracht ik een kookboek uit over linzen, want peulvruchten zijn mijn andere grote liefde. In dat boek laat ik zien dat je met linzen álles kunt maken: voor elk moment van de dag. Van ontbijtgerechten tot aan het toetje. Dus maakte ik chocoladevla van linzen. En dat is toch zo’n heerlijke vla dat ik er stiekem echt even bij wegdroom als ik het eet.

Ik hoop u ook!

Ingrediënten

Chocolade(linzen)vla

voor 4-6 personen

• 80 gram oranje linzen

• 600-700 milliliter amandeldrink

• 110 gram agavesiroop of rietsuiker

• 10 peulen kardemom, de zaadjes eruit en tot poeder gevijzeld

• 50 gram cacaopoeder, of minder, naar smaak

Bereiding

Was de linzen en laat ze uitlekken. Vermeng ze met de amandeldrink en laat ze tweeënhalf uur weken op een koele plaats. Giet dan een deel van de amandeldrink af in een kom (bewaar!) en pureer de geweekte linzen in de keukenmachine of blender tot een romig geheel. Dit duurt ongeveer 1 minuut.

Voeg de afgegoten amandeldrink, de cacao, agave of suiker en de kardemom toe en pureer kort tot een egaal geheel. Giet het linzenmengsel in een pan met dikke bodem en breng roerend aan de kook. Kook 2 minuten.

Roer de vla koud, verdun zo nodig met wat extra amandeldrink. Laat in de koelkast verder afkoelen… en droom lekker weg!