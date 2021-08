Let op: gezonde en lekkere salade

Janine kookt mediterraan, zus en cardioloog Annemieke controleert of alles door de gezondheidsbeugel kan.

Op de gezondetenladder scoort zalm hoog, en gecombineerd met de ook niet bepaald dodelijke avocado is deze ultravette vis helemaal onverslaanbaar. Tot niet zo lang geleden waren we niet bijster dol op zalm, hoewel we al langer wisten dat hij bijzonder veel heilzame omega 3-vetzuren bevat. Maar toen ontdekten we dat de vis het buitengewoon goed doet met een zoetje. En dat hij een tikkie rauw op z’n lekkerst is.

De avocado op zijn beurt is een van de weinige groenten (of fruitsoorten, zo u wilt) die ook veel van die onverzadigde vetzuren in zich herbergt. Een gouden duo dus, zalm en avocado.

We zeggen het vast niet voor het eerst, maar omega 3 is waarlijk super. Dit meervoudig onverzadigde vetzuur verlaagt het cholesterol in ons bloed. En dan de avocado: ook veel fijne onverzadigde vetzuren, maar dan enkelvoudige (net als olijfolie). En bovendien veel vezels, onder andere. Helaas is een avocado net als een zalm wel hoogcalorisch. Je wordt er niet slanker van, zeg maar. Hou de porties daarom beperkt. En de ecologische voetafdruk van een avocado... Er is behoorlijk wat water nodig om hem te laten groeien.

Nu we het over het milieu hebben: nog zo’n twijfelgeval wat dit betreft zijn edamames, de niet-rijpe peultjes van de sojaplant, die je overigens niet rauw moet eten omdat ze dan licht giftig zijn. Maar ze zitten ook vol omega 3, jawel! Bij soja – en dus ook bij edamames – is de kans groot dat er bijvoorbeeld tropisch bos heeft moeten wijken voor de teelt. Miljoenen, miljarden consumptiedieren (en mensen) eten fout geproduceerde soja. Wilt u er enigszins zeker van zijn dat een zak, blik of pot sojabonen of edamames verantwoord is geproduceerd, controleer dan of er een Eko- of ander keurmerk op staat, dan wel of het land van herkomst deel uitmaakt van de Europese Unie.

Moraal van dit verhaal: wie gezond, milieuvriendelijk, een beetje mager én lekker wil eten, moet z’n koppie erbij houden. Maar ja, dat geldt voor zo’n beetje alles in het leven. Het houdt je grijze cellen lekker actief.

En dan nu een salade die onomstotelijk weldadig is voor je lichaam.

Ingrediënten voor vier personen

• 300 g zalmmoten

• 2 eetlepels granaatappelmelasse (of honing)

• een scheutje sojasaus (het liefst low-salt)

• 2 knoflookteentjes

• bakolie

• 200 g edamames

• 2 avocado’s

• 1 mango

• klein handje munt

• flink handje koriander

• 1 limoen

• extra vergine olijfolie

• zout en peper

Bereiding

Meng de granaatappelmelasse of honing met de sojasaus en smeer er de zalm mee in. Zet die terug in de koelkast en laat het smeersel een uurtje intrekken. Snipper de knoflook en bak hem vervolgens samen met de edamames in een minuut of 5 lekker aan. Blijf roeren.

Verhit de oven tot de hoogste stand.

Snij de avocado’s en de mango in kleine blokjes of schijfjes, wat u wilt, en leg die samen met de edamames op een schaal. Snij de munt fijn en verdeel die over de salade. Laat de koriander heel en drapeer de blaadjes mooi over de salade. Schuif ondertussen de zalm in de oven en hou ’m nauwlettend in de gaten. Knijp het sap van een limoen uit over de salade. Dan een flinke scheut olijfolie en breng op smaak met wat zout en peper. De zalm heeft waarschijnlijk niet meer dan 10 minuten nodig. Wij hebben hem graag vanbinnen nog wat rauw. Breek gewoon een stukje af (hou uw vingers onder de koude kraan, zou Herman Finkers dan zeggen), en kijk hoe het vlees eruitziet. Verdeel de zalm in stukjes over de übergezonde salade.